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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

برامات 16 جيجابايت.. هواوي تستعد لطرح موبايل خارق بسعر خيالي

Huawei Mate 60 Pro
Huawei Mate 60 Pro

أطلقت شركة هواوي Huawei، سلسلة Mate 60 بهدوء دون ضجة كبيرة، وتضم التشكيلة هاتفين مختلفين للبيع في الصين، والآن، زودت الشركة الصينية مجموعتها الرائدة بعضو ثالث، وهو هاتف Mate 60 Pro+، وقد كشفت التسريبات عن تفاصيل مهمة حول هذا الإصدار.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيتميز هاتف هواوي الجديد Mate 60 Pro Plus، بذاكرة وصول عشوائي ضخمة بسعة 16 جيجابايت رام، وخيارين للتخزين بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

 

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وعلى الرغم من أن التسريبات لم تذكر المزيد من التفاصيل حول Mate 60 Pro Plus، إلا أنها كشفت عن السعر المبدئي الذي سيباع به الهاتف في الصين وهو حوالي 8999 يوان صيني، أي ما يعادل 1231 دولارا (أي ما يقرب من 38 ألف جنيه مصري).

ومن المتوقع أن يكون هاتف Huawei Mate 60 Pro Plus أقوى هاتف في تشكيلة هواوي الرائدة "ميت 60"، وسيأتي مع إعداد كاميرا رباعية رائدة في فئته في الخلف، مصفوفة في جزيرة كاميرا دائرية التصميم.

ومن المقرر أن تطلق شركة هواوي إصدار “RS Ultimate Design” من سلسلة Mate 60 بتصميم فريد للأشخاص الذين لا يمانعون في دفع المزيد مقابل المزيد من المواصفات المتميزة.

وللمقارنة، تبلغ تكلفة جهاز Mate 50 Pro، حوالى 1200 يورو (أي ما يقرب من 39 ألف و 600 جنيه مصري) في أوروبا، وكان يحتوي فقط على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين 256 جيجابايت قابلة للتوسيع بمقدار 256 جيجابايت أكثر باستخدام بطاقة NM.

سعر هاتف هواوي Mate 60 Pro

وبالمقارنة يبلغ سعر هاتف هواوي Mate 60 Pro، حوالى 960 دولار (أي ما يقرب من 29 ألف و 600 جنيه مصري)

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف هواوي Huawei Mate 60 Pro، مع شاشة من نوع LTPO OLED بقياس 6.82 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 2616 × 1212 بكسل، تدعم معدل تحديث متكيف 1-120 هرتز، تتميز بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Huawei Kunlun Glass 2.

ويحتوي هاتف هواوي Huawei Mate 60 Pro، على كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو، ويضم إعداد ثلاثي العدسات الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Huawei Mate 60 Pro، بمعالج هواوي Kirin 9000S، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

ويحزم هاتف هواوي Huawei Mate 60 Pro، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 88 وات، كما يدعم الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 وات.

ويعمل هاتف Huawei Mate 60 Pro، بنظام التشغيل Harmony OS 3.1 التابع لشركة هواوي بدون خدمات جوجل، ويدعم الهاتف مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68، ويتميز الهاتف بقارئ لبصمات الأصبع مدمج أسفل الشاشة.

Huawei Mate 60 Pro
هواوي سلسلة Mate 60 Mate 60 Pro Plus Huawei Mate 60 Pro هواوي Mate 60 Pro

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