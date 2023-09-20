بطارية 7000 مللى أمبير.. هواوي تطلق تابلت أندرويد بإمكانات فائقة

أطلقت شركة التكنولوجيا الصينية هواوي، جهازا لوحيا خاصا يسمى MatePad 11 Papermatte، يتميز هذا الجهاز اللوحي الجديد بمجموعة من الميزات المتقدمة مقابل سعر منافس.

مميزات تابلت هواوي MatePad 11 Papermatte

يتميز تابلت هواوي الجديد بشاشة PaperMatte فريدة من نوعها مع طلاء خاص، يوفر هذا الطلاء ملمسا يشبه الورق، ويقلل من الوهج، ويقلل من إجهاد العين، ويتيح تجربة كتابة أكثر طبيعية عند استخدام قلم M-Pencil من الجيل الثاني.

ويتميز الجهاز بشاشة بقياس 11.5 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وبدقة 2200 × 1440 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 3:2، ويتميز تابلت MatePad 11 Papermatte بهيكل نحيف يبلغ 6.85 ملميتر.

تابلت هواوي MatePad 11 Papermatte

ويتم تشغيل تابلت MatePad 11 Papermatte، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 7 Gen 1، ويوفر الجهاز اللوحي وضع الكمبيوتر الشخصي ويأتي مع تطبيقات WPS Office المثبتة مسبقا.

ويتميز تابلت MatePad 11 Papermatt، ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 7700 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 22.5 وات، يعمل الجهاز اللوحي بنظام التشغيل HarmonyOS 3.1 خارج الصندوق.

من المقرر أن تطرح هواوي تابلت MatePad 11.5 PaperMatte إلى السوق الأوروبية في 19 سبتمبر، مقابل سعر يبدأ من 500 يورو (أي ما يعادل 16500 جنيه مصري).