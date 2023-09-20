عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بطارية 7000 مللى أمبير.. هواوي تطلق تابلت أندرويد بإمكانات فائقة

تابلت هواوي MatePad
تابلت هواوي MatePad 11 Papermatte

أطلقت شركة التكنولوجيا الصينية هواوي، جهازا لوحيا خاصا يسمى MatePad 11 Papermatte، يتميز هذا الجهاز اللوحي الجديد بمجموعة من الميزات المتقدمة مقابل سعر منافس.

مميزات تابلت هواوي MatePad 11 Papermatte

يتميز تابلت هواوي الجديد بشاشة PaperMatte فريدة من نوعها مع طلاء خاص، يوفر هذا الطلاء ملمسا يشبه الورق، ويقلل من الوهج، ويقلل من إجهاد العين، ويتيح تجربة كتابة أكثر طبيعية عند استخدام قلم M-Pencil من الجيل الثاني.

 

تدوم إلى 31 ساعة.. هواوي تطلق سماعة لاسلكية بسعر منافس

ضد الكسر.. هاتف متين من هواوي هيقلب الموازين| فيديو

ويتميز الجهاز بشاشة بقياس 11.5 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وبدقة 2200 × 1440 بكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع 3:2، ويتميز تابلت MatePad 11 Papermatte بهيكل نحيف يبلغ 6.85 ملميتر.

تابلت هواوي MatePad 11 Papermatte

ويتم تشغيل تابلت MatePad 11 Papermatte، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 7 Gen 1، ويوفر الجهاز اللوحي وضع الكمبيوتر الشخصي ويأتي مع تطبيقات WPS Office المثبتة مسبقا.

ويتميز تابلت MatePad 11 Papermatt، ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 7700 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 22.5 وات، يعمل الجهاز اللوحي بنظام التشغيل HarmonyOS 3.1 خارج الصندوق.

من المقرر أن تطرح هواوي تابلت MatePad 11.5 PaperMatte إلى السوق الأوروبية في 19 سبتمبر، مقابل سعر يبدأ من 500 يورو (أي ما يعادل 16500 جنيه مصري).

هواوي تابلت هواوي تابلت أندرويد MatePad 11 Papermatte تابلت هواوي MatePad 11 Papermatte

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

غضب عارم من الشناوي على عبدالمنعم عقب مباراة الأهلي والمصري |فيديو

زوجة لاعب كرة قدم مشهور|من هي سلمى الجابري ملكة جمال مصر للعالم 2023؟

عاجل .. زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب شمال غرب مرسى مطروح

5 أيام إجازة أبرزها المولد النبوي.. ماذا ينتظر الموظفون في شهر سبتمبر؟

موضوعات متعلقة

الأقوى من بوكو.. خصم 23 % على جوال شاومي Poco F5

أوبو Find X6 Pro يتحدي شاومي 13 ألترا.. معركة الكاميرا من الفائز؟

بشاحن خارق.. موبايل ريلمي الجديد بيشحن بنسبة 20% في 80 ثانية

تخفيض ضخم.. خصم 45% على جوال سامسونج جالاكسي S21 FE

تحذير عاجل لأصحاب هواتف أندرويد.. ثبت هذا التطبيق فورا

155 مليون دولار|غرامة قياسية على جوجل لجمعها بيانات الموقع بشكل غير قانوني.. تفاصيل

فرصة متتعوضش.. خصم 4155 جنيها على موبايل أوبو A78 في مصر

بسعر خيالي.. ذهب عيار 18 يكسو هواتف iPhone 15 Pro من كافيار

ترشيحاتنا

تعرف على أسباب الإصابة باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة

عثر عليها بعدما فارقت الحياة.. الابن يكتشف كارثة عند زيارته لوالدته

مصرع 215 جنديًا.. القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا خطيرا على دونيتسك

مقدم 25 ألف جنيه وعلى 10 سنوات| “الإسكان” تعلن عن شقق للحجز في 5 مدن.. تفاصيل التقديم

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعواصف في الأيام القادمة

بسبب معاكسة فتاة| القبض على 8 سودانيين لتورطهم في إنهاء حياة آخر بمدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متداولة على النت وأثارت جدلًا| علامة على الـ50 جنيها البلاستيكية تكشف حقيقتها

نشرة المرأة والصحة| هاني الناظر يفجر مفاجأة بشأن تناول كوب شاي يوميا.. شاهيناز تثير الجدل بهذه الإطلالة

الكشف عن معبد قديم بمدينة هيراكليون الغارقة بالإسكندرية |تفاصيل

رغم معارضة إسرائيل.. إدراج أريحا القديمة في فلسطين على لائحة التراث العالمي

فيديو

أهو جالك أهو.. حفل تخرج طالبات يثير ضجة على مواقع التواصل |فيديوجراف

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

بالقبلات والأحضان.. انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ