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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي Mate 60 Pro يتحدى iPhone 15 Pro Max.. مقارنة توضح لك الفرق

مقارنة بين هواوي
مقارنة بين هواوي Mate 60 Pro و iPhone 15 Pro Max

في عالم الهواتف الذكية الرائدة، يظهر هاتف iPhone 15 Pro Max وهواوي Mate 60 Pro كمثالين للابتكار والتقدم التكنولوجي، ويهدف كل جهاز، بمجموعته الفريدة من الميزات والمواصفات، إلى تزويد المستخدمين بتجربة لا مثيل لها، وتتعمق هذه المقالة في مميزات كلا الجهازين، في مقارنة جديدة تكشف أيهما الأفضل؟.


مقارنة بين هواوي Mate 60 Pro و iPhone 15 Pro Max

التصميم

يعد iPhone 15 Pro Max رمزا للرفاهية، ويحافظ على تقاليد شركة آبل من حيث تصميم الأنيق والمتميز، ويتميز بمزيج من الظهر الزجاجي والإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يعكس فلسفة آبل المتمثلة في البساطة والتصميم الذي يركز على المستخدم.

 

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ويتميز هاتف هواوي Mate 60 Pro بواجهة زجاجية محمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج هواوي الأقوى Kunlun Glass 2 وإطاره المصنوع من الألومنيوم وتصميم خلفي زجاجي، مما يمنحه مزيجا متناغما من الأناقة والمتانة.

كلا الجهازين حاصلان على تصنيف IP68، مما يدل على مقاومتهما للغبار والماء، ولكن جهاز Mate 60 Pro يمكنه تحمل ما يصل إلى 6 أمتار من الماء لمدة 30 دقيقة، مما يعرض جودة تصنيعه الفائقة.

iPhone 15 Pro Max

الشاشة

تم تجهيز iPhone 15 Pro Max بشاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.7 بوصة، توفر صورا حادة وألوانا نابضة بالحياة بدقة 1290 × 2796 بكسل.

ويتميز هاتف هواوي Mate 60 Pro بشاشة من نوع LTPO OLED بقياس 6.82 بوصة تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يوفر مرئيات سلسة وحيوية.

Mate 60 Pro

الأداء

يضمن هاتف iPhone 15 Pro Max، المدعوم بمعالج آبل A17 سداسي النواة والذي يعمل بنظام iOS 17، أداءً لا تشوبه شائبة وتجربة مستخدم سلسة.

بينما يتم تشغيل هاتف Mate 60 Pro بواسطة معالج هواوي من نوع Kirin 9000S، والتي توفر أداءً ممتازا وكفاءة في استهلاك الطاقة، وإلى جانب المعالج ثماني النواة يعمل هاتف هواوب بنظام التشغيل الصيني HarmonyOS 4.0، والذي يعد بأداء قوي وخيارات تخصيص واسعة النطاق.

ويوفر كل من iPhone 15 Pro Max وHuawei Mate 60 Pro عددًا كبيرًا من الميزات الإضافية مثل دعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G والتعرف المتقدم على الوجه والصوت عالي الجودة، ويتميز جهاز Mate 60 Pro بميزة الاتصال والرسائل عبر الأقمار الصناعية BDS وإدراج منفذ الأشعة تحت الحمراء.

iPhone 15 Pro Max

الذاكرة

زودت آبل هاتف iPhone 15 Pro Max، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت وبسعة 1  تيرابايت.

ويوفر هاتف هواوي Mate 60 Pro خيارات بسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، مقترنة بذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 12 جيجابايت.

الكاميرا

في مجال التصوير الفوتوغرافي، يتفوق كلا الجهازين بأنظمة الكاميرا المتقدمة الخاصة بهما، حيث يتميز هاتف iPhone 15 Pro Max بإعداد كاميرا رباعية مع مستشعر أساسي بدقة 48 + 12 + 12 ميجابكسل إلى جانب مستشعر TOF 3D LiDAR، مما يضمن الحصول على صور مفصلة ونابضة بالحياة، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

يتميز هاتف هواوي Huawei Mate 60 Pro بإعداد كاميرا ثلاثية، بما في ذلك عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب مقربة بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة.

Huawei Mate 60 Pro

البطارية

يوفر iPhone 15 Pro Max شحنا سريعا بقدرة 29 وات وشحنا لاسلكيا بقدرة 15 وات، حيث تدوم البطارية التي تبلغ سعتها 4441 ملى أمبير في الساعة، ما يكفي ليوم من الاستخدام المعتدل.

يحزم هاتف هواوي Mate 60 Pro، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة الشحن السلكي بقدرة 88 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 20 وات.

السعر

يتوفر هاتف iPhone 15 Pro Max، في الأسواق العالمية مقابل سعر يبدأ من 1700 يورو (أي ما يعادل 55100 جنيه مصري).

يبلغ سعر هاتف هواوي Mate 60 Pro حوالي 890 يورو (أي ما يعادل 29300 جنيه مصري)، مما يجعله هاتفًا ذكيًا رائدًا متطورًا يتمتع بميزات وأداء متميز.

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