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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواتف الغلابة.. مقارنة بين ريلمي Realme C51 وسامسونج Galaxy A04e

مقارنة بين هاتف ريلمي
مقارنة بين هاتف ريلمي Realme C51 وسامسونج Galaxy A04e

يتمتع هاتف ريلمي Realme C51، بواحدة من أكثر المواصفات جاذبية في نطاق الهواتف ذات الفئة المنخفضة، وهو يأتي كمنافس قوى لهاتف سامسونج Galaxy A04e في هذه الفئة السعرية.

مقارنة بين هاتف ريلمي Realme C51 وسامسونج Galaxy A04e

 

 

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التصميم

يأتي الهاتفين بهيكل مصنوع من البولي كربونات، ويتميز هاتف ريلمي Realme C51 "بتصميم خلفية لامع أنيق"، ثنائي اللون مع إطار يشبه الصندوق، بينما تم تجهيز هاتف سامسونج Galaxy A04e بتصميم خلفي منحني، كلاهما يتميز بتصميم شاشة مع نوتش على شكل قطرة الماء، ولكن يمتاز هاتف C51 بأنه أنحف حيث يبلغ سمكه 7.99 ملميتر.

الشاشة

يجلب هاتف ريلمي Realme C51 شاشة من نوع LCD IPS أكبر بقياس 6.74 بوصة مع معدل تحديث أكثر سلاسة يبلغ 90 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس 180 هرتز، وفي الوقت نفسه، يحتوي هاتف سامسونج Galaxy A04e على شاشة بقياس 6.5 بوصة، ويحتوي الاثنان على شاشات بجودة عرض HD+.

الأداء

فيما يتعلق بالمعالج، يعمل هاتف ريلمي Realme C51 بواسطة معالج يونيسوك UNISOC T612 ثماني النواة بقوة 1.82 جيجاهرتز وبدقة تصنيع 12 نانومتر مع 2x Cortex-A75 و6x A55، علاوة على ذلك، فإن وحدة معالجة الرسومات الخاصة به هي Mali-G57 MC1.

ويتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy A04e بمعالج ذات سرعة أعلى والتي تبلغ 2.3 جيجاهرتز، وتستخدم نوى Cortex-A53 فقط.

يحتوي كلا الهاتفين على ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 4 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

البطارية

يحزم هاتف ريلمي Realme C51، بطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SUPERVOOC بقدرة 33 وات والذي يشحن البطارية من 0 إلى 50% في غصون 28 دقيقة فقط.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A04e، على بطارية تبلغ قوتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات.

الكاميرا

يحتوي هاتف ريلمي Realme C51على كاميرا رئيسية أكبر بدقة 50 ميجابكسل مقارنة بكاميرا سامسونج التي تبلغ دقتها 13 ميجابكسل، ويحتوي الاثنان على كاميرات ثانوية لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالنسبة لصور السيلفي، كلاهما مزود بكاميرا بدقة 5 ميجابكسل بفتحة f/2.2.

السعر

يتوفر هاتف سامسونج Galaxy A04e، مقابل سعر يبدأ من 3900 جنيه مصري، بينما يتوفر هاتف ريلمي Realme C51، مقابل سعر يبدأ من 3700 جنيه مصري

ميزات أخرى

يحتوي هاتف ريلمي Realme C51 على قارئ بصمات الأصابع مثبت على الجانب، ومكبر صوت Ultra-Boom بنسبة 150 بالمائة، وشبكة WiFi مزدوجة النطاق، وفتحات SIM مزدوجة.

من الأفضل؟

ويتفوق هاتف Realme C51، على هاتف سامسونج Galaxy A04e، فهو يتميز  بشاشة أكثر سلاسة، وشريحة أسرع، وسعة تخزين أكبر، ومستشعر كاميرا رئيسي أكبر، وقارئ بصمات أصابع مثبت على الجانب، ومكبر صوت أقوى، وسعر معقول.

ريلمي سامسونج مقارنات الموبايلات مقارنة Realme C51 Galaxy A04e

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