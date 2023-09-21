وحوش الفئة المتوسطة.. مقارنة بين ريلمي Realme 115G وإنفينيكس GT10 Pro

يعد Realme 11 5G أحدث هواتف 5G من ريلمي، ويتم وضعه في شريحة تصبح فيها المنافسة مثيرة للاهتمام، ويتميز هاتف Realme 11 5G بتصميم أنيق بفضل الحلقة الدائرية الكبيرة في الخلف وخيار اللون الذهبي في الخلف، وفي هذه المقالة، سنقوم بمقارنة Realme 11 5G الجديد وإنفينيكس Infinix GT 10 Pro لمعرفة أيهما أفضل من حيث المواصفات.

مقارنة بين هاتف ريلمي Realme 11 5G وإنفينيكس Infinix GT 10 Pro

الشاشة

يتميز هاتف ريلمي Realme 11 5G بشاشة من نوع IPS LCD بجودة عرض FHD +، بقياس 6.72 بوصة وبدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث ديناميكي 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 240 هرتز، وذروة سطوع 680 شمعة في المتر المربع.

ويحتوي هاتف إنفينيكس Infinix GT 10 Pro على شاشة من نوع AMOLED أصغر حجما بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض FHD +، ومعدل تحديث 120 هرتز، ونظام تعتيم PWM 1920 هرتز، وسطوع يصل إلى 900 شمعة في المتر المربع.

المعالج

تم تجهيز هاتف ريلمي Realme 11 5G بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 6100+ بدقة تصنيع 6 نانومتر، إلى جانب وحدة معالجة رسوميات من نوع ARM Mali-G57 MC2، ويحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين UFS 2.2 بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

ويتم تشغيل هاتف إنفينيكس Infinix GT 10 Pro بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 8050 بدقة تصنيع 6 نانومتر والمقترن بوحدة معالجة الرسومات ARM G77 MC9، ويأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4X بسعة 8 جيجابايت ووحدة تخزين UFS3.1 بسعة 256 جيجابايت قابلة للتوسيع بشكل أكبر عبر بطاقة microSD.

البطارية

يتميز هاتف ريلمي Realme 11 5G ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 67 وات.

ويحتوي هاتف Infinix GT 10 Pro على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 وات.

الكاميرا

يحتوي هاتف ريلمي Realme 11 5G على كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل وفلاش LED وكاميرا بورتريه بدقة 2 ميجابكسل، كما يوجد كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتميز هاتف Infinix GT 10 Pro بكاميرا خلفية ثلاثية، مع مستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل، وفلاش LED رباعي، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، كما يوجد كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومحادثات الفيديو.

السعر

يبلغ سعر هاتف Infinix GT 10 Pro، حوالى 7700 جنيه مصري، بينما يبلغ سعر هاتف Realme 11 5G حوالى 7100 جنيه مصري.