عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وحوش الفئة المتوسطة.. مقارنة بين ريلمي Realme 115G وإنفينيكس GT10 Pro

مقارنة بين هاتف ريلمي
مقارنة بين هاتف ريلمي Realme 11 5G وإنفينيكس Infinix GT 10 P

يعد Realme 11 5G أحدث هواتف 5G من ريلمي، ويتم وضعه في شريحة تصبح فيها المنافسة مثيرة للاهتمام، ويتميز هاتف Realme 11 5G بتصميم أنيق بفضل الحلقة الدائرية الكبيرة في الخلف وخيار اللون الذهبي في الخلف، وفي هذه المقالة، سنقوم بمقارنة Realme 11 5G الجديد وإنفينيكس Infinix GT 10 Pro لمعرفة أيهما أفضل من حيث المواصفات.

مقارنة بين هاتف ريلمي Realme 11 5G وإنفينيكس Infinix GT 10 Pro

 

هواتف الغلابة.. مقارنة بين ريلمي Realme C51 وسامسونج Galaxy A04e

تحدي العمالقة.. مقارنة بين سامسونج Galaxy S23 وآبل iPhone 15

 

الشاشة

يتميز هاتف ريلمي Realme 11 5G بشاشة من نوع IPS LCD بجودة عرض FHD +، بقياس 6.72 بوصة وبدقة 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث ديناميكي 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 240 هرتز، وذروة سطوع 680 شمعة في المتر المربع.

ويحتوي هاتف إنفينيكس Infinix GT 10 Pro على شاشة من نوع AMOLED أصغر حجما بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض FHD +،  ومعدل تحديث 120 هرتز، ونظام تعتيم PWM 1920 هرتز، وسطوع يصل إلى 900 شمعة في المتر المربع.

المعالج

تم تجهيز هاتف ريلمي Realme 11 5G بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 6100+ بدقة تصنيع 6 نانومتر، إلى جانب وحدة معالجة رسوميات من نوع ARM Mali-G57 MC2، ويحتوي الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4x بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين UFS 2.2 بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

ويتم تشغيل هاتف إنفينيكس Infinix GT 10 Pro بواسطة معالج ميدياتك من نوع  Dimensity 8050 بدقة تصنيع 6 نانومتر والمقترن بوحدة معالجة الرسومات ARM G77 MC9، ويأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4X بسعة 8 جيجابايت ووحدة تخزين UFS3.1 بسعة 256 جيجابايت قابلة للتوسيع بشكل أكبر عبر بطاقة microSD.

البطارية

يتميز هاتف ريلمي Realme 11 5G ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع SuperVOOC بقدرة 67 وات.

ويحتوي هاتف Infinix GT 10 Pro على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 وات.

الكاميرا

يحتوي هاتف ريلمي Realme 11 5G على كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل وفلاش LED وكاميرا بورتريه بدقة 2 ميجابكسل، كما يوجد كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتميز هاتف Infinix GT 10 Pro بكاميرا خلفية ثلاثية، مع مستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل، وفلاش LED رباعي، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، كما يوجد كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومحادثات الفيديو.

السعر

يبلغ سعر هاتف Infinix GT 10 Pro، حوالى 7700 جنيه مصري، بينما يبلغ سعر هاتف Realme 11 5G حوالى 7100 جنيه مصري.

ريلمي إنفينيكس Realme 11 5G Infinix GT 10 Pro مقارنات الموبايلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

تدخل لفسخه.. ميدو يكشف تفاصيل عقد كارثي بين الزمالك وزد

تحذير عاجل من العالم الهولندي بشأن زلزال ضخم قادم.. فيديو

مفاجآت قوية | تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

موضوعات متعلقة

بخصم كبير.. عرض مذهل على هاتف أوبو A55 في مصر

بكاميرا 50 ميجابكسل.. itel تطلق موبايل جديد شبيه بـ آيفون

منها حذف الرسائل للآخرين.. 3 ميزات رائعة بتطبيق تيليجرام لا تعرفها

وفر فلوسك.. إزاي تقلل استخدام باقة الإنترنت على أندرويد

الأقوى في مجال التصوير.. أفضل 5 موبايلات بكاميرا 200 ميجابكسل

بطارية 7000 مللى أمبير.. هواوي تطلق تابلت أندرويد بإمكانات فائقة

الأقوى من بوكو.. خصم 23 % على جوال شاومي Poco F5

أوبو Find X6 Pro يتحدي شاومي 13 ألترا.. معركة الكاميرا من الفائز؟

ترشيحاتنا

أب يستغيث: ابني محتاج زراعة كبد وكلى قبل 3 أسابيع

الزمالك يهاجم بيراميدز بـ " ايشو و منس ونيمار"

اشترِ الآن.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم لراغبي البناء

حاول توليدها على طريقة فيديوهات يوتيوب| وفاة سيدة على يد زوجها أثناء ولادتها بالمنزل.. تفاصيل

العالم الهولندي يثير الجدل عن زلازل جديدة.. ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة؟

أمين عام الناتو: انضمام أوكرانيا للحلف مستبعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان طويل.. مي حلمي تستعرض جمالها داخل السيارة | شاهد

فستان تايجر.. رانيا يوسف تثير الجدل بظهورها الأخير

علا غانم تستعرض جمالها بلوك جديد

طبيبة بيطرية تكشف سر البقرة المبروكة

فيديو

محمد بن سلمان: تقدمنا لن يتوقف وسنكون من أقوى اقتصادات العالم

فتح المدارس أول يوم لطلاب هذه الصفوف | قرار عاجل من التعليم ..فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ