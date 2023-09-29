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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

للفئة المتوسطة.. هواوي تمد عائلة Nova 11 بهاتف جديد

سلسلة هواوي Nova
سلسلة هواوي Nova 11

أطلقت شركة هواوي Huawei، سلسلة Nova 11 في وقت سابق من هذا العام، ولكن على الرغم من أن الشائعات حول سلسلة Nova 12 بدأت بالفعل في الظهور، إلا أن الشركة تعتزم إضافة عضو خامس لتشكيلة "نوفا 11".

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، كشفت بعض التسريبات المصورة، عن أن هواوي تخطط لإطلاق نموذج متبقٍ لمجموعة Nova 11، يمكن أن يطلق على الجهاز المذكور اسم Huawei Nova 11 SE وقد يتم إطلاقه في وقت مبكر من الشهر المقبل.

 

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مواصفات هواوي Nova 11 SE

 

أدرجت TENAA، هيئة التصديق الإلزامية في الصين، هاتف هواوي المرتقب Huawei Nova 11 SE على موقعها على الإنترنت، إلى جانب مشاركة صور حية للجهاز، والتي تظهر أن هذا الهاتف الجديد يستخدم وحدة كاميرا مزدوجة الدائرة، ومجهزة بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية.

هاتف هواوي المرتقب Huawei Nova 11 SE 

وتبعا للتسريبات، سيكون اللون الرئيسي للهاتف هو الأسود، مع لمسات ذهبية على وحدة الكاميرا وشعار هواوي في أسفل منتصف الهاتف، بالإضافة إلى ذلك، يتميز الهاتف بشاشة مسطحة في المقدمة، ومع ذلك، لا تظهر الصور مكان القطع الخاص كاميرا الصور الشخصية في الشاشة.

هاتف هواوي المرتقب Huawei Nova 11 SE 

ووفقا لمعلومات التسجيل، يدعم هاتف هواوي Nova 11 SE معايير TD-LTE / LTE FDD / WCDMA / cdma2000 / CDMA 1X / GSM، دون ذكر وجود دعم لشبكات الجيل الخامس 5G، تم إدراج الهاتف أيضا لدعم وضع الاستعداد لبطاقتي SIM ويأتي مثبتا مسبقا مع نظام التشغيل الصيني HarmonyOS من هواوي.

ونظرا لعدم وجود اتصال 5G، فمن المحتمل أن يحتوي هاتف Nova 11 SE على إحدى معالجات هواوي القديمة Kirin SoC، وتشير التسريبات الصادرة من الصين إلى أنه سيتم إطلاق Nova 11 SE في شهر أكتوبر المقبل ولكن لا يوجد تأكيد رسمي من هواوي حتى الآن.

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