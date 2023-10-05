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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تقهر آبل.. مقارنة بين Pixel 8 Pro وiPhone 15 Pro Max

مقارنة بين iPhone
مقارنة بين iPhone 15 Pro Max وجوجل Pixel 8 Pro

أعلنت شركة جوجل Google، عن هاتف Pixel 8 Pro، والذي يأتي بعد أسابيع فقط إعلان نظيرتها الأمريكية آبل Apple، عن سلسلة آيفون 15، لذلك سنوضح لك فيما يلي مقارنة سريعة بين هاتفي iPhone 15 Pro Max القوي، وهاتف جوجل Pixel 8 Pro الأكثر تطورا، وذلك عبر ذكر مواصفات كل منهما لمعرفة من هو الأفضل.

مقارنة بين iPhone 15 Pro Max وجوجل Pixel 8 Pro

الشاشة

يحافظ هاتف iPhone 15 Pro Max على تقاليد شركة آبل من حيث تصميم الأنيق والمتميز، فهو يتميز بمزيج من الظهر الزجاجي والإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويتميز بشاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.7 بوصة، توفر صورا حادة وألوانا نابضة بالحياة بدقة 1290 × 2796 بكسل.

 

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ويأتي هاتف Pixel 8 Pro بشاشة تطلق عليها شركة جوجل اسم Super Actua، وهي شاشة من نوع LTPO OLED بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث متغير يتراوح من 1 هرتز إلى 120 هرتز، تأتي مغطاة بطبقة حماية من Gorilla Glass Victus 2.

مقارنة بين iPhone 15 Pro Max وجوجل Pixel 8 Pro

الأداء

يتم تشغيل هاتف iPhone 15 Pro Max بواسطة مجموعة شرائح آبل Apple A17 Pro سداسية النواة، بتردد 3.78 جيجاهرتز. مع ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، يعد هذا الجهاز بالتعامل مع أي مهمة بسهولة، سواء كان الأمر يتعلق بمهام متعددة أو ألعاب أو أي مهمة أخرى كثيفة الاستخدام للموارد، فإن iPhone 15 Pro Max، وعلى صعيد البرمجيات، يعمل الجهاز بنظام التشغيل iOS 17، والذي يضمن، بفضل مجموعة كبيرة من الميزات والتحسينات، تجربة مستخدم سلسة.

ويعمل هاتف Pixel 8 Pro بشرائح Tensor G3 الجديدة من جوجل، وهذه هي المرة الثالثة التي تستخدم فيه Google تصميمًا خاصًا لشرائحها الجديدة، والتي تحتوي على نواة Cortex-X3 رئيسية بسرعة 2.91 جيجاهرتز، و 4 نوى Cortex-A715 بسرعة 2.37 جيجاهرتز، و 4 نوى Cortex-A510 بسرعة 1.7 جيجاهرتز، وتم تصنيع هذه الشرائح باستخدام تقنية تصنيع بحجم 4 نانومتر.

الكاميرا

يتميز هاتف iPhone 15 Pro Max بإعداد كاميرا رباعية مع مستشعر أساسي بدقة 48 + 12 + 12 ميجابكسل إلى جانب مستشعر TOF 3D LiDAR، مما يضمن الحصول على صور مفصلة ونابضة بالحياة، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

بينما يتمتع هاتف جوجل Pixel 8 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية تتضمن عدسة أساسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 48 ميجابكسل مع تقريب بنسبة 5x، وتقريب سوبر حتى 30x، بالإضافة إلى مستشعر فائق الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مميزة بدقة 10.5 ميجابكسل تدعم للتركيز التلقائي للصورة.

البطارية

يدعم هاتف iPhone 15 Pro Max تقنية الشحن السريع بقدرة 29 وات وشحنا لاسلكيا بقدرة 15 وات، حيث تدوم البطارية التي تبلغ سعتها 4441 ملى أمبير في الساعة، ما يكفي ليوم من الاستخدام المعتدل.

بينما يتميز هاتف Pixel 8 Pro ببطارية ضخمة بسعة 5050 مللي أمبير، هذه البطارية تمكنك من استخدام الهاتف طوال اليوم بدون الحاجة إلى شحن. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف تقنية Power Delivery 3.0، مما يسمح له بشحن 50٪ من البطارية في غضون 30 دقيقة فقط باستخدام محول بقوة 30 وات.


السعر

طرحت شركة جوجل هاتف Pixel 8 Pro، مقابل سعر يبدأ من 999 دولار (أي ما يعادل 30700 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي بسعة 128 جيجابايت، وفي الجهة المقابلة يتوفر هاتف iPhone 15 Pro Max، في الأسواق العالمية مقابل سعر يبدأ من 1700 يورو (أي ما يعادل 55100 جنيه مصري).

الخلاصة


يتميز هاتف جوجل Pixel 8 Pro، بمجموعة كاميرات أفضل وبطارية أكبر وشحن أسرع وسعر أقل من هاتف آبل الرائد.

بينما يتميز هاتف iPhone 15 Pro Max، بتصميم مبدع وهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومعيار لمقاومة أفضل للماء، وتقنية معرف الوجه، ولكن ما يعيبه هو سعره الباهظ.

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