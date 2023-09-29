تشترى أوبو أم iPhone..مقارنة بين آيفون 15 برو ماكس وFind X6 Pro

مع مرور كل عام، تدفع العلامات التجارية حدود ما يمكن أن تفعله الهواتف الذكية، وفي هذا السباق من أجل التفوق، برز جهازان في المقدمة هما iPhone 15 Pro Max من آبل وFind X6 Pro من أوبو، لذا في مقالنا التالي سنوضح لك مقارنة تفصيلية لهذين العملاقين لمعرفة أي منهما الأفضل.



مقارنة بين آيفون 15 برو ماكس وأوبو Find X6 Pro

التصميم:



يستخدم هاتف أوبو Fine X6 Pro تصميما خلفيا من الجلد ذو لونين مميزين باللونين البني والأبيض مع مقاومة للماء والغبار وفقا لمعيار IP68، إلى جانب اللون البني وخياران باللون الأسود أو الأخضر، ويتميز الهاتف بطبقة حماية زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2.

بينما يحافظ iPhone 15 Pro Max على تقاليد شركة آبل من حيث تصميم الأنيق والمتميز، فهو يتميز بمزيج من الظهر الزجاجي والإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يعكس فلسفة آبل المتمثلة في البساطة والتصميم الذي يركز على المستخدم.

أوبو Fine X6 Pro

الشاشة:

يحتوي هاتف أوبو Find X6 Pro على شاشة منحنية من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.82 بوصة، تدعم مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وبجودة عرض QHD+، تبلغ دقتها 3168 × 1440 بكسل، وتدعم Dolby Vision، وHDR10+، وتعتيم PWM بمعدل 1440 هرتز، وأقصى سطوع يصل إلى 2500 شمعة في المتر المربع.

تم تجهيز iPhone 15 Pro Max بشاشة Super Retina XDR OLED مقاس 6.7 بوصة، توفر صورا حادة وألوانا نابضة بالحياة بدقة 1290 × 2796 بكسل.

iPhone 15 Pro Max

المواصفات والأداء:

يعمل هاتف أوبو Find X6 Pro بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة بتردد 3.2 جيجا هرتز، مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، يعد هذا الجهاز وحشا في الأداء، سواء كنت تلعب أو تقوم بمهام متعددة أو تفعل أي شيء آخر، فإن Find X6 Pro يعدك بتجربة خالية من التأخير، يعمل الجهاز بنظام التشغيل ColorOS من أوبو، استنادًا إلى Android 13. ومع عدد لا يحصى من الميزات والتخصيصات، فإنه يوفر تجربة مستخدم غنية بالميزات وسلسة.

بينما يتم تشغيل هاتف iPhone 15 Pro Max بواسطة مجموعة شرائح آبل Apple A17 Pro سداسية النواة، بتردد 3.78 جيجاهرتز. مع ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، يعد هذا الجهاز بالتعامل مع أي مهمة بسهولة، سواء كان الأمر يتعلق بمهام متعددة أو ألعاب أو أي مهمة أخرى كثيفة الاستخدام للموارد، فإن iPhone 15 Pro Max، وعلى صعيد البرمجيات، يعمل الجهاز بنظام التشغيل iOS 17، والذي يضمن، بفضل مجموعة كبيرة من الميزات والتحسينات، تجربة مستخدم سلسة.

أوبو Find X6 Pro

الكاميرا:

يتمتع هاتف أوبو Find X6 Pro بإعداد كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل مع تقنية Hasselblad، وهي تتألف من مستشعر Sony IMX989 مقاس 1 بوصة بدقة 50 ميجابكسل مزود بتقنية OIS يمكنه معالجة ضوء أكثر من السابق، وكاميرا أخرى ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر f/2.2 Sony IMX 890، وكاميرا مزودة بمستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x مقاس 65 ملميتر وتقريب رقمي يصل إلى 120x، وبالنسبة لصور السيلفي، يستخدم الهاتف كاميرا مستشعر Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل بفتحة f/2.5.

يتميز هاتف iPhone 15 Pro Max بإعداد كاميرا رباعية مع مستشعر أساسي بدقة 48 + 12 + 12 ميجابكسل إلى جانب مستشعر TOF 3D LiDAR، مما يضمن الحصول على صور مفصلة ونابضة بالحياة، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

iPhone 15 Pro Max

البطارية:

يأتي هاتف أوبو Find X6 Pro، مزودا ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، وشحن سريع بقدرة 100 وات وفقا لمعيار SuperVOOC، إلى جانب شحن لاسلكي سريع بقدرة 50 وات.

يدعم هاتف iPhone 15 Pro Max تقنية الشحن السريع بقدرة 29 وات وشحنا لاسلكيا بقدرة 15 وات، حيث تدوم البطارية التي تبلغ سعتها 4441 ملى أمبير في الساعة، ما يكفي ليوم من الاستخدام المعتدل.

السعر

يتوفر هاتف أوبو Find X6 Pro، في الأسواق العالمية مقابل سعر يبدأ من 820 يورو (أي ما يعادل 26800 جنيه مصري).

يتوفر هاتف iPhone 15 Pro Max، في الأسواق العالمية مقابل سعر يبدأ من 1700 يورو (أي ما يعادل 55100 جنيه مصري).

الخلاصة

يتميز هاتف أوبو Find X6 Pro، بمجموعة كاميرات أفضل وشحن أسرع وسعر أقل من هاتف آبل الرائد.

بينما يتميز هاتف آيفون 15 برو ماكس، بتصميم مبدع وهيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومعيار لمقاومة أفضل للماء، وتقنية معرف الوجه، ولكن ما يعيبه هو سعره الباهظ.