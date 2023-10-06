من الأقوى؟..مقارنة بين وان بلس Ace 2 Pro وشاومي Xiaomi 13T Pro

في عالم الهواتف الذكية، حيث الابتكار هو اسم اللعبة، تصدرت علامتان تجاريتان عناوين الأخبار باستمرار وهي وان بلس OnePlus وشاومي Xiaomi، وقد نجح كلاهما في إنشاء مكانة خاصة بهما من خلال تقديم الأجهزة التي تمزج بين التكنولوجيا المتطورة والقيمة مقابل المال.

ويعد كل من هاتف OnePlus Ace 2 Pro وXiaomi 13T Pro أحدث حاملي علامتهم، حيث يتنافس كل منهما على المركز الأول في قطاع الهواتف الذكية المتميزة، لذا في هذه المقالة، سنقوم بعمل مقارنة بين هذين الهاتفين، بدءا من التصميم ووصولا إلى الأداء، لمساعدتك في تحديد الجهاز الذي يستحق الشراء.

مقارنة بين وان بلس OnePlus Ace 2 Pro وشاومي Xiaomi 13T Pro

التصميم

يتميز هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 Pro الذي تبلغ أبعاده 163.1 × 74.2 × 9 مليمتر، ويزن 210 جراما، بتصميم أنيق، جنبا إلى جنب مع اللمسات النهائية الدقيقة، يمنحك شعورا بالفخامة، مع حواف منحنية قليلا والمواد المتميزة المستخدمة تمنحها ميزة من حيث الجمال.

ومن ناحية أخرى، فإن هاتف شاومي Xiaomi 13T Pro، الذي تبلغ أبعاده 162.2 × 75.7 × 8.5 مليمتر ويزن 200 جراما، هو أخف وزنا وأكثر إحكاما، لقد اشتهرت شاومي دائما باهتمامها بالتفاصيل، وهذا الجهاز ليس استثناءً، إن اللمسات النهائية المتدرجة الدقيقة على الظهر ووحدة الكاميرا المحاذية تماما تجعلها متعة للعيون.

هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 Pro

الشاشة

يتميز هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 Pro بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.74 بوصة، وبقة Full HD +، تبلغ 1240 × 2772 بكسل، وهذا يضمن أنه سواء كنت تشاهد مسلسلاتك المفضلة أو تلعب أحدث الألعاب، فإن الصور المرئية حادة ونابضة بالحياة وغامرة.

يأتي هاتف شاومي Xiaomi 13T Pro بشاشة من نوه AMOLED أصغر قليلاً بقياس 6.67 بوصة ولكن بدقة مشابهة جدا تبلغ 1220 × 2712 بكسل، قامت شركة شاومي بدمج تقنية العرض الخاصة بها، مما يضمن دقة الألوان والمرئيات الواضحة مما يجعل النص والصور تظهر أكثر وضوحا.

Xiaomi 13T Pro

الأداء

يتم تشغيل هاتف OnePlus Ace 2 Pro بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، وهي مجموعة شرائح مشهورة بأدائها السريع للغاية، سواء كنت تقوم بمهام متعددة باستخدام تطبيقات متعددة، أو تلعب ألعابا ذات رسومات مكثفة، أو تقوم بتحرير مقاطع الفيديو، فلن يبذل هذا الجهاز أي جهد، مما يضمن تنفيذ كل مهمة بسلاسة.

ومن ناحية أخرى، يحتوي هاتف Xiaomi 13T Pro على معالج ميدياتك Dimensity 9200+، والذي يعدك بالتعامل مع أي مهمة تقوم بها بكل ثقة، تضمن البنية المحسنة بقاء الجهاز باردا حتى في ظل الأحمال الثقيلة، مما يطيل عمره الافتراضي.

OnePlus Ace 2 Pro

الذاكرة

من حيث ذاكرة الوصول العشوائي رام وتكوينات التخزين، تم تجهيز كلا الهاتفين بسعات كبيرة للغاية، يوفر جهاز OnePlus Ace 2 Pro تكوينات تتراوح من 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 256 جيجابايت من التخزين إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 1 تيرابايت من التخزين.

بينما زودت شاومي هاتف Xiaomi 13T Pro، بخيارات من 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 256 جيجابايت من التخزين إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 1 تيرابايت من التخزين.

وعلى صعيد البرمجيات، يعمل OnePlus Ace 2 Pro على نظام Android 13 مع واجهة ColorOS الخاصة بـ وان بلس، بينما يتمتع هاتف Xiaomi 13T Pro، الذي يعمل بنظام Android 13 أيضا، بواجهة MIUI من شاومي.

Xiaomi 13T Pro

الكاميرا

يتميز هاتف OnePlus Ace 2 Pro بإعداد كاميرا ثلاثية متعددة الاستخدامات مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، ويكتمل ذلك بمستشعر بدقة 8 ميجابكسل للقطات فائقة الاتساع ومستشعر بدقة 2 ميجابكسل لاستشعار العمق، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 16 ميجابكسل.

ويتمتع هاتف Xiaomi 13T Pro بإعدادات كاميرا أقوى تتضمن مستشعرين بدقة 50 ميجابكسل، تعدك بوضوح لا مثيل له في كل لقطة، ويضيف المستشعر الثالث بدقة 12 ميجابكسل تنوعًا إلى الإعداد، مما يسمح بالتقاط لقطات إبداعية مميزة، وتضمن الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابكسل، مع خوارزمياتها المتقدمة.

OnePlus Ace 2 Pro

البطارية

يعد الحصول على هاتف يدوم طوال اليوم أمرًا بالغ الأهمية، يحزم هاتف OnePlus Ace 2 Pro، بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 150 وات، ويتطابق هاتف Xiaomi 13T Pro مع هاتف وان بلس من حيث سعة البطارية، حيث يأتي مزودا ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات.

السعر

يتم تسعير جهاز OnePlus Ace 2 Pro، في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 480 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 15700 جنيه مصري)، ويأتي هاتف Xiaomi 13T Pro، بسعر مثير جدا للاهتمام يبدأ من 700 دولار (أي ما يعادل 21500 جنيه مصري).

Xiaomi 13T Pro

الخلاصة

يهدف هاتف OnePlus Ace 2 Pro إلى تحقيق التوازن بين الأداء والتكلفة، بمواصفاته وميزاته عالية المستوى، بشكل تنافسي، مما يضمن حصول المستخدمين على قيمة مقابل أموالهم، ومقارنة مع هاتف شاومي Xiaomi 13T Pro، فهو يتميز بتقنية شحن فائقة السرعة، وشاشة أكبر وتكوينات أفضل للذاكرة وسعر معقول، ولكن أكثر ما يعيبه هو إعداد الكاميرا.



وفي القابل، اشتهرت شركة شاومي، دائما بتقديم ميزات متميزة بأسعار تنافسية، و13T Pro ليس استثناءً، ولكن ليس بالنسبة للمستخدمين المهتمين بالميزانية ولكنهم لا يريدون التنازل عن الميزات، يقدم هاتف Xiaomi 13T Pro عرضًا ذا قيمة ممتازة، فهو يتميز بمعالج قوى للغاية وإعدادات كاميرا جبارة، ودعما للحماية من الماء، وعلى الرغم من أنه يتمتع بتقنية شحن فائقة السرعة إلا أنها أقل من منافسه OnePlus Ace 2 Pro.