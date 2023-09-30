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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تشترى هونر Magic V2 ولا سامسونج Galaxy Z Fold 5.. مقارنة هتساعدك تقرر

مقارنة بين هاتف هونر
مقارنة بين هاتف هونر Magic V2 وسامسونج Galaxy Z Fold 5

في سوق الهواتف الذكية تتنافس العلامات التجارية الكبرى لخلق هاتف جديد جديرا باهتمام المساهلكين، ولسنوات كانت شركة سامسونج مسيطرة على قطاع الهواتف القابلة للطي، حتي بدأت المنافسة الشرسة مع ظهور أجيال جديدة من الأجهزة ذات الشاشات المطوية بإمكانات قوية تستحق الاهتمام، كأن آخرهم هاتف هونر القابل للطي Magic V2 والذي يأتي كمنافس قوى لهذه الفئة الهواتف الرائدة، من خلال تقديم مواصفات عالية الجودة ولكن أيضا بتكلفة أقل من سامسونج.

مقارنة بين هاتف هونر Magic V2 وسامسونج Galaxy Z Fold 5

التصميم

يعد هاتف Galaxy Z Fold 5، الذي تبلغ أبعاده 154.9 × 129.9 × 6.1 ملميتر ويزن 253 جراما، أحدث الهواتف القابلة للطي من سامسونج، فهو يتميز بتصميم عبارة عن مزيج متناغم من الأناقة والمتانة والابتكار، وتضمن المفصلة، ​​وهي نتاج هندسة دقيقة، انتقالا سلسا بين أوضاع الهاتف والكمبيوتر اللوحي، مما يجعلها جهازا متعدد الاستخدامات للعمل واللعب.

 

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وبينما تعد شركة هونر الصينية، وافدة جديدة على الابتكار، فهي تقدم الجيل الثاني من هواتفها القابلة للطي تحت اسم Magic V2، فهو يتميز بتصميم أنيق تبلغ أبعاده 156.7 × 145.4 × 4.7 ملميتر ويزن 231 جراما، مما يجعله أرق هاتف قابل للطي مع قلم الكتروني.

Galaxy Z Fold 5

الشاشة
 

تم تجهيز هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، بشاشة داخلية من نوع AMOLED بجودة عرض Full HD + بقياس 7.6 بوصة، وتعد هذه اللوحات بإنتاج ألوان نابضة بالحياة وألوان سوداء عميقة وتوفير الطاقة، وتضمن متعة بصرية، ويعد معدل التحديث التكيفي البالغ 120 هرتز بمثابة ميزة قوة للشاشة، مما يجعل كل تفاعل سلسا وسريع الاستجابة.

بينما يتميز هاتف هونر Magic V2، بشاشة مرنة قابلة للطي من نوع LTPO OLED، بقياس 6.92 بوصة بدقة 2156×2344 بكسل وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، تدعم تقنية HDR10+، مما يعد بمرئيات أكثر وضوحا وتفصيلا.

هاتف هونر Magic V2

الأداء
 

بفضل معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، فأن هاتف Galaxy Z Fold 5 يعد بأداء عالي المستوى في جميع المهام، وسواء كان الأمر يتعلق بالألعاب أو تعدد المهام أو تشغيل التطبيقات كثيفة الاستخدام للموارد، فإن الجهاز أكثر من قادر على التعامل معها بسهولة.

وفي الوقت نفسه، يتم تشغيل هاتف هونر Magic V2، بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، والذي يقدم أداءً قويا في جميع المجالات على غرار منافسه من سامسونج.

Galaxy Z Fold 5

الكاميرا


يتميز Galaxy Z Fold 5 بإعداد كاميرا ثلاثية متعددة الاستخدامات بدقة 50 + 10 + 12 ميجابكسل، فسواء كنت تلتقط مناظر طبيعية أو صورا شخصية أو لقطات مقربة، يضمن لك هذا الإعداد صورا مفصلة ونابضة بالحياة، ويعد إعداد الكاميرا الأمامية، بدقة 4 ميجابكسل و10 ميجابكسل، بصور شخصية واضحة ومكالمات فيديو عالي الدقة.

ويأتي هاتف هونر Magic V2، بكاميرا خلفية ثلاثية أيضا بإعدادات منافسة، بدقة 50 + 20 + 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، مما يعد بصور عالية الدقة والوضوح.

Magic V2

البطارية


يضم هاتف Galaxy Z Fold 5 بطارية تبلغ سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة، وتعد بالعمل طوال اليوم، وبفضل الشحن السريع بقدرة 25 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، يضمن لك العودة إلى العمل سريعا حتى في حالة نفاد الطاقة.

بينما يحزم هاتف هونر Magic V2، بطارية أكبر بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، كما يدعم الهاتف الشحن العكسي بقدرة 5 وات، مما يضمن بقاء الجهاز قيد التشغيل أطول فترة ممكنة وإعادة شحنه بسرعة أيضا.

Galaxy Z Fold 5

السعر


يبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 5، في الأسواق العالمية من 1500 دولار (أي ما يعادل 46300 جنيه مصري)، بينما يبلغ  هاتف هونر Magic V2، حوالى 1130 دولار (أي ما يعادل 38360 جنيه مصري).

Magic V2
هونر سامسونج Magic V2 Galaxy Z Fold 5 الهواتف القابلة للطي مقارنات موبايلات

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