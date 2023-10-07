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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مدمرة الفلاجشيب.. مقارنة بين هواوي Mate 60 RS Ultimate وهونر Honor Magic5 Ultimate

مقارنة بين هواوي
مقارنة بين هواوي Mate 60 RS Ultimate وهونر Honor Magic5 Ult

في عالم الهواتف الذكية المتميزة، المعركة من أجل التفوق شرسة، ففي كل عام، يدفع المصنعون حدود ما هو ممكن، بهدف التفوق ليس فقط على منافسيهم، ولكن أيضا للتفوق على نسخهم السابقة. 

في هذا العام، برز جهازان في المقدمة في هذا السباق هما هاتف هواوي الرائد Mate 60 RS Ultimate وهاتف هونر المميز Honor Magic5 Ultimate.

يعد كلا الهاتفين بأداء لا مثيل له، وميزات متطورة، وتصميمات عملية بقدر ما هي ممتعة من الناحية الجمالية، تهدف هذه المقالة إلى تقديم مقارنة تفصيلية بين هاتف هواوي Mate 60 RS Ultimate وهاتف هونر Honor Magic5 Ultimate.

 

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مقارنة بين هواوي Mate 60 RS Ultimate وهونر Honor Magic5 Ultimate

التصميم:

اشتهرت شركة هواوي دائما باهتمامها الدقيق بتفاصيل التصميم، وهاتف Mate 60 RS Ultimate ليس استثناءً فمن حيث القوة والمتانة هو الأفضل، يبلغ وزنه حوالى 242 جراما، ما يمنح المستخدم إحساسا كبيرا في اليد، ويأتي هيكل مصنوع من مزيج مكون من الزجاج والمعدن ينضح بالفخامة. 

فيما ورثت شركة هونر، العلامة التجارية التي نشأت من شركة هواوي في الأصل، روح التصميم الخاصة بالشركة الأم. 

يعد جهاز Magic5 Ultimate أخف قليلا من نظيره، حيث يصل وزنه إلى 217 جراما، قد يجذب هذا المستخدمين الذين يفضلون جهازا أخف وزنا دون المساس بحجم الشاشة. 

Mate 60 RS Ultimate

الشاشة:

يتميز هاتف هواوي Mate 60 RS Ultimate، بشاشة من نوع OLED بقياس 6.82 بوصة، وبجودة عرض Full HD +، مع دقة تبلغ 1260 × 2720 بكسل، تعدك الشاشة بتقديم صور واضحة ونابضة بالحياة. 

ويأتي هاتف هونر Magic5 Ultimate بشاشة من نوع OLED أصغر قليلا بقياس 6.81 بوصة، ولكنه يوفر دقة أعلى تبلغ 1312 × 2848 بكسل، وهذا يعني، من الناحية الفنية، أن شاشة Magic5 ستكون أكثر وضوحا وتفصيلا. 

Magic5 Ultimate

الأداء:

قلب أي هاتف ذكي هو أجهزته الداخلية، التي تحدد مدى جودة أداء الجهاز في المهام اليومية والتطبيقات المكثفة، يتم تشغيل هاتف Mate 60 RS Ultimate، بواسطة معالج سداسي النواة الخاص بشركة هواوي Hisilicon Kirin 9000S، والذي يعمل بتردد 2.62 جيجاهرتز، يعد جهاز Mate 60 RS وحشا في الأداء.

من ناحية أخرى، يتم تشغيل هاتف هونر Magic5 Ultimate بواسطة معالج كوالكوم القوى Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة، بسرعة 3.2 جيجاهرتز، ما يعد بأداء عالٍ وكفاءة أكبر.

Mate 60 RS Ultimate

الذاكرة ونظام التشغيل:

يقترن هاتف هواوي Mate 60 RS Ultimate، بما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، للتعامل مع المهام المتعددة بسهولة، فسواء كنت تلعب أو تقوم بتحرير مقاطع الفيديو أو تتصفح الويب ببساطة، فإن هاتف Mate 60 RS يعدك بتجربة سلسة وخالية من التأخير. 

ويأتي هاتف هونر Magic5 Ultimate، مع 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، فسواء كانت مهام الألعاب أو الإنتاجية، فإن الهاتف مجهز للتعامل مع كل ذلك بسهولة.

ويعمل هاتف Mate 60 RS Ultimate بنظام تشغيل هواوي HarmonyOS 4.0، ويقدم منظورا جديدًا لأنظمة تشغيل الهواتف الذكية، والذي يقدم مجموعة من الميزات التي تعمل على تحسين الإنتاجية وسهولة الاستخدام. 

بينما يعمل جهاز Mate 60 RS Ultimate ، بواجهة المستخدم Magic5 المستندة على نظام Android 13، ما يعزز سهولة الاستخدام ويقدم ميزات فريدة تميز الهاتف عن أجهزة أندرويد الأخرى.

Magic5 Ultimate

الكاميرا:

يتميز هاتف Mate 60 RS Ultimate بإعداد كاميرا ثلاثية مزودة بأجهزة استشعار بدقة 48 + 48 + 40 ميجابكسل.

ويضمن هذا الإعداد متعدد الاستخدامات قدرة الجهاز على التعامل مع مجموعة متنوعة من سيناريوهات التصوير، وتعد الكاميرات الأمامية المزدوجة بدقة 13 ميجابكسل بمثابة ميزة مهمة لعشاق الصور الشخصية وتقدم صورًا ذاتية مفصلة ونابضة بالحياة.

بينما يتمتع هاتف هونر Magic5 Ultimate، بإعداده الثلاثي بدقة 50 ميجابكسل، بمثابة قوة في قسم التصوير الفوتوغرافي، يضيف تضمين مستشعر TOF 3D عمقا للصور، ما يسمح بالتقاط صور شخصية أفضل مع ضبابية دقيقة في الخلفية، وتضمن الكاميرا الأمامية، وهي مستشعر بدقة 12 ميجابكسل مقترنا بمستشعر TOF 3D، أن تكون صور السيلفي واضحة وجاهزة لوسائل التواصل الاجتماعي.

البطارية:

يحتوي جهاز Mate 60 RS Ultimate على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، وقد تم تصميمه ليدوم طوال يوم من الاستخدام المكثف، ويضمن تضمين الشحن السريع بقدرة 88 وات أنه حتى لو نفدت الطاقة، فإن الشحن السريع سوف يساعدك عل شحن جهازك بشكل أسرع.

يذهب Magic5 Ultimate إلى أبعد من ذلك ببطارية تبلغ سعتها 5450 مللي أمبير في الساعة، جنبًا إلى جنب مع الشحن السريع بقدرة 66 وات، ما يوفر للمستخدمين سرعة أكبر في شحن أجهزتهم.

مقارنة بين هواوي Mate 60 RS Ultimate و هونر Honor Magic5 Ultimate

السعر:

يبدأ سعر هاتف هواوي Huawei Mate 60 RS Ultimate في الأسواق الدولية من 1400 دولار أمريكي (أي ما يعادل 42900 جنيه مصري)، بينما يبلغ سعر هاتف هونر Honor Magic5 Ultimate حوالى 800 دولار أمريكي (أي ما يعادل 24500 جنيه مصري).

الخلاصة:

يعد كلا الهاتفين من الأجهزة عالية المستوى التي تلبي احتياجات القطاع المتميز من سوق الهواتف الذكية. 

إنها توفر مزيجا من الأداء والتصميم والميزات أفضل من إمكانات هواتف الفلاجشيب والتي يصعب مطابقتها. 

يعود الاختيار بين الاثنين إلى تفضيلات العلامة التجارية وميول البرامج ومتطلبات الميزات المحددة، ويعد كلا الهاتفين بتجربة مستخدم استثنائية، ولن يخيب أمل المستخدمين بغض النظر عن اختيارهم.

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