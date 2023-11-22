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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 50 ميجابكسل.. تكنو تطلق موبايل اقتصادي شبيه iPhone 14 Pro

Tecno Spark 20C
Tecno Spark 20C

كشفت شركة تكنو Tecno، عن هاتف ذكي جديد على موقعها الإلكتروني العالمي يسمى Tecno Spark 20C، بعد أيام من إطلاق هاتفها ذو الميزانية المحدودة Tecno Spark Go 2024، والذي يتميز بتصميم مشابه لهواتف آيفون.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف تكنو الجديد Tecno Spark 20C، بتصميم شبابي مشابه لهواتف آيفون، مع شاشة بقياس 6.6 بوصة، من نوع IPS LCD، بجودة عرض HD، تبلغ دقتها 720 × 1612 بكسل، توفر معدل تحديث يبلغ تردده 90 هرتز في الثانية، ومعدل سطوع يصل إلى 480 شمعة.

 

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مواصفات Tecno Spark 20C


ويتم تشغيل هاتف تكنو منخفض التكلفة Tecno Spark 20C، بواسطة معالج من نوع Unisoc T606، والمقترن بوحدة معالجة الرسومات Mali-G57، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android T-Go.

Tecno Spark 20C

وذلك بالإضافة إلى دعما لتقنية ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية بسعة 8 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، مما يتوفر للمستخدمين مساحة واسعة للصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات.

ويشتمل هاتف تكنو Tecno Spark 20C، بإعداد كاميرا خلفي مزدوج مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا إضافية تعمل بالذكاء الاصطناعي AI، وذلك بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Tecno Spark 20C

ويتميز هاتف تكنو Tecno Spark 20C، بوجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة لفتح القفل بشكل آمن، واتصال بشبكة 4G، ومكبرات صوت استريو مزدوجة، وخيارات اتصال قياسية مثل Wi-Fi، وBluetooth الإصدار 5.0، ودعم GPS، وOTG، وراديو FM، ومقبس صوت بقياس 3.5 ملميتر.

ويحتوي هاتف تكنو Tecno Spark 20C، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات، الهاتف الذكي مزود بمنفذ شحن USB من النوع C.

Tecno Spark 20C

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13، ويتميز الهاتف بإعداد مكبر صوت مزدوج، ومنفذ ديناميكي مطور ذاتيًا للإشعارات مشابه للجزيرة الديناميكية الموجودة في هواتف آيفون 14 برو.

ويتوفر هاتف تكنو Tecno Spark 20C، في 4 خيارات من الألوان هي: الأسود والأبيض والذهبي وطراز آخر من الجلد، Gravity Black، ولم يتم تأكيد تفاصيل الأسعار بعد.

Tecno Spark 20C
تكنو TECNO Tecno Spark 20C سعر تكنو سبارك 20 سي تكنو Spark 20C

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