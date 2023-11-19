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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آيفون الغلابة.. موبايل تكنو Spark Go 2024 بنفس التصميم وسعر رخيص

Tecno Spark Go 2024
Tecno Spark Go 2024

كشفت شركة تكنو Tecno، عن هاتف ذكي جديد ذو الميزانية المحدودة تطلق عليه اسم Tecno Spark Go 2024، والذي يتميز بتصميم مشابه لهواتف آيفون وبسعر منخفض للغاية.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف تكنو الجديد Tecno Spark Go 2024، بشاشة بقياس 6.6 بوصة، من نوع IPS LCD، بجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 720 × 1612 بكسل، توفر معدل تحديث يبلغ تردده 90 هرتز في الثانية، ومعدل سطوع يصل إلى 480 شمعة.

 

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مواصفات Tecno Spark Go 2024

ويتم تشغيل هاتف تكنو Spark Go 2024، بواسطة معالج من نوع Unisoc T606، والمقترن بوحدة معالجة الرسومات Mali-G57، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android T-Go.

Tecno Spark Go 2024

وذلك بالإضافة إلى دعما لتقنية ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية بسعة 8 جيجابايت، تظل المواصفات الأساسية للخيار الأحدث كما هي في الطراز الأساسي، ويبلغ سعر الخيار بسعة 8 + 128 جيجابايت، من هاتف Spark 10 5G حوالى 177 دولار (أي ما يعادل 5400 جنيه مصري).

ويتضمن هاتف تكنو Spark Go 2024، إعداد كاميرا خلفية مزدوجة مع كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا إضافية تعمل بالذكاء الاصطناعي، وذلك بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، توجد مصابيح LED مزدوجة على كلا الجانبين للتصوير في الإضاءة المنخفضة.

Tecno Spark Go 2024

ويتميز هاتف تكنو Spark Go 2024، بوجود ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة، واتصال بشبكة 4G، ومكبرات صوت استريو مزدوجة، وخيارات اتصال قياسية مثل Wi-Fi، وBluetooth الإصدار 5.0، ودعم GPS، وOTG، وراديو FM، ومقبس صوت بقياس 3.5 ملميتر.

ويحتوي هاتف تكنو Spark Go 2024، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات، الهاتف الذكي مزود بمنفذ شحن USB من النوع C.

ويأتي الهاتف مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 8 جيجابايت، وما يصل إلى  128 جيجابايت، مع إمكانية توسيع ذاكرة التخزين حتى 1 تيرابايت عبر فتحة مخصصة لبطاقة microSD، ولم تذكر الشركة سعر الهاتف أو أماكن التوافر.

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