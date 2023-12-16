بكاميرا 108 ميجابكسل.. تكنو تطلق موبايل شبيه الآيفون بسعر زهيد

أعلنت شركة تكنو Tecno، في وقت سابق من هذا الشهر عن هاتف ذكي جديد منخفض التكلفة يطلق عليه اسم Spark 20، واليوم كشفت الشركة الصينية عن شقيقة بمواصفات أكثر تميزا والذي ينطلق نحن اسم Tecno Spark 20 Pro، ويأتي بتصميم مشابه لهواتف آيفون إلة جانب كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل.

سعر ومواصفات هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف تكنو الجديد Tecno Spark 20 Pro، بتصميم أنيق مشابه لهواتف آيفون، مع شاشة بقياس 6.78 بوصة، من نوع IPS LCD، بجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2460 بكسل، توفر معدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية.

ويتميز الجهاز أيضا بوجود منفذ تكنو Tecno الديناميكي الذي يعرض حالة معلومات النظام والإشعارات حول فتحة الكاميرا الأمامية والذي يأتي مشابها للجزيرة الديناميكية الموجودة في هواتف آيفو 14 برو.

Tecno Spark 20 Pro

ويتم تشغيل هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro، بواسطة معالج من نوع Helio G99، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، والمقترن بوحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MC2، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 13 مع واجهة المستخدم التقليدية من تكنو HiOS.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر فتحة بطاقة microSD.

Tecno Spark 20 Pro

ويتميز الهاتف بقارئ لبصمات الأصابع مثبت على الجانب مدمج في زر الطاقة لفتح القفل بشكل آمن، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، وحماية IP53 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

بالنسبة للتصوبر الفواتواغرفي، يأتي هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro مزودا بكاميرا خلفية ثلاثية مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مصحوبة بكاميرتين مساعدتين QVGA بدقة 0.08 ميجابكسل ومستشعرات فلاش LED مزدوجة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، الهاتف الذكي مزود بمنفذ شحن USB من النوع C.

ويتوفر هاتف تكنو Tecno Spark 20 Pro، في 4 خيارات من الألوان هي: الأسود والأبيض والذهبي والأخضر، ويباع في الفلبين مقابل سعر 100 دولار (أي ما يعادل 3088 جنيها مصريا).