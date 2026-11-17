تواجه شركة «جنرال موتورز» دعوى قضائية جماعية موسعة في الولايات المتحدة الأمريكية تتهمها ببيع 5 طرازات حديثة من موديلات عام 2025 مزودة بأسطوانة فرامل رئيسية معيبة، قد تتعرض للفشل المفاجئ دون سابق إنذار وتؤدي إلى فقدان القدرة على إيقاف السيارة.

وتضم قائمة المركبات المشمولة في القضية طرازات «شيفروليه ترافيرس»، «شيفروليه كولورادو»، «جي إم سي أكاديا»، «جي إم سي كانيون» بالإضافة إلى «بويك إنكليف» لموديل عام 2025.

تفاصيل العيب الفني في أسطوانة الفرامل ومخاطر القيادة

تستند الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية في ولاية بنسلفانيا إلى أن الحلقات الداخلية المعزولة داخل وحدة أسطوانة الفرامل الرئيسية المصاحبة لنظام التعزيز الإلكتروني (eBoost) قابلة للتلف المفاجئ؛ مما يتسبب في فقدان فوري للضغط الهيدروليكي اللازم لتشغيل المكابح.

ويؤدي هذا الخلل أثناء القيادة إلى تحجر دواسة الفرامل بشكل كامل أو هبوطها فجأة إلى أرضية السيارة مع تراجع حاد في قوة التوقف، ورغم إمكانية ظهور رسالة تحذير «Service Brake System» على لوحة العدادات، فإن الأعراض الميكانيكية تضع السائق في خطر التعرض لحادث تصادم مباشر.

اتهامات بإخفاء العيب وغياب الاستدعاء الرسمي حتى الآن

يتهم المدعون «جنرال موتورز» بمعرفتها المسبقة بهذا العيب التصنيعي من خلال الاختبارات الداخلية وبيانات الضمان وطلبات قطع الغيار لدى الوكلاء، وإخفاء هذه المخاطر عن المستهلكين عند طرح السيارات للبيع.

ورغم استمرار نظر القضية وتوسيع نطاقها لتشمل ملاكًا من عدة ولايات أمريكية، لم تصدر الشركة الأمريكية حتى الآن حملة استدعاء رسمية خاصة بأسطوانة الفرامل الرئيسية لهذه الطرازات الخمسة، مكتفيةً بالتعامل مع الحالات المتضررة كإصلاحات فردية تحت الضمان، وسط شكاوى من طول فترات انتظار توفر قطع الغيار البديلة.