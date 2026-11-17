تعود السيارة الهاتشباك «فولكس فاجن جولف» إلى السوق بنسخة محدثة تحمل باقة موسعة من التجهيزات الرياضية والتقنية، استجابةً لطلبات عشاق الطراز الألماني الذي تجاوزت مبيعاته العالمية 37 مليون سيارة على مدار 5 عقود.

وترتكز التحديثات الجديدة في «فولكس فاجن جولف» على تطوير منظومة الإضاءة الخارجية وترقية التكنولوجيا داخل المقصورة، مع الحفاظ على المنظومة الميكانيكية المعهودة التي تجمع بين الأداء الرياضي والاعتمادية في الاستخدام اليومي.

مواصفات المحرك والأداء لسيارة «فولكس فاجن جولف» المحدّثة

تعتمد «فولكس فاجن جولف» المحدثة على محرك توربيني من فئة «TSI» بسعة 1.4 لتر، يولّد قوة تبلغ 150 حصانًا مع أقصى عزم دوران يصل إلى 250 نيوتن-متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات ينقل القوة إلى العجلات الأمامية، مما يمكن السيارة من التسارع من وضع الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 8.2 ثوانٍ، وتسجيل سرعة قصوى تبلغ 210 كم/ساعة.

التجهيزات الخارجية والداخلية في «جولف 2026»

ضمت المقصورة الداخلية شاشة لنظام المعلومات والترفيه قياس 12.9 بوصة تدعم الاتصال اللاسلكي بنظامي «Apple CarPlay» و«Android Auto» مع نظام ملاحة مدمج، ونظام الأوامر الصوتية «IDA»، بالإضافة إلى نظام صوتي يضم 9 سماعات ومضخم صوت.

سعر «فولكس فاجن جولف» المحدّثة في مصر وتفاصيل صالة العرض الجديدة

تطرح النسخة المحدثة من «فولكس فاجن جولف» بفئة تجهيزية واحدة بسعر رسمي يبلغ 1,890,000، وتزامن الكشف عن السيارة مع افتتاح صالة عرض جديدة ومركز خدمة سريعة.