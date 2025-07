قبل نهاية الربع الحالي .. تحديث Android 16 من Nothing سيصل باسم Nothing OS 4.0

بفضل إصدار جوجل لنظام أندرويد 16 المستقر لسلسلة هواتف بيكسل قبل الموعد المعتاد، من المتوقع أن تُطلق العديد من الشركات المصنعة للأجهزة تحديثات أندرويد وذلك 16 قبل الموعد المحدد هذا العام.

تحديث واجهة Nothing OS 4.0

على الجانب الآخر من المرجح أن تُطلق سامسونج تحديث One UI 8 المبنية على أندرويد 16 مع هاتفي Galaxy Z Fold 7 وFlip 7 القادمين.

كما لم تؤكد Nothing أنها ستحذو حذوها بإصدار نظام Nothing OS 4.0 قبل الموعد بكثير.

خلال حدث إطلاق هاتف Phone 3 أمس

أعلنت Nothing أنه على الرغم من أن هاتفها الرائد الجديد سيشحن مع Nothing OS 3.5 المستند إلى Android 15، فإن Nothing OS 4.0 المستند إلى Android 16 "سيصل في الربع الثالث من عام 2025".

ووفقا لموقع "androidauthority" من المتوقع أن ترقية النظام الأساسي ستصل أولاً إلى Phone 3 الذي تم إطلاقه حديثًا، قبل طرحه على الطرز الأقدم.

سيحصل هاتف Nothing Phone 2 والإصدارات الأحدث على تحديث Android 16، لكن هاتف Nothing Phone 1 الأصلي غير مؤهل للإصدار.

وفي السياق نفسه من غير المرجح أن تختبر Nothing الإصدارات التجريبية مع مستخدمين محددين قبل الإصدار الثابت، وهو ما ينبغي أن يمنحنا فكرة أفضل عما هو جديد في التحديث.