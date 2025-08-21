قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصور الأولى لحادث مطروح واشتعال النيران وتفحم أربع سيارات ومصرع شخص وإصابة 20
ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور
عام من الحضور المؤسسي.. تقديرا لدوره في تعزيز الوعي الديني تكريمات عدة للمفتي نظير عياد
أخبار تهمك.. تفاصيل طقس اليوم.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار
الحراك الوطني في غزة يصف العدوان بالإبادة الجماعية ويرفع الأعلام المصرية دعما للموقف المصري
في ذكرى اشتعال النيران به.. خطيب المسجد الأقصى: العدوان ما زال مستمرا وبصور متعددة
تمساح أسود ضخم من رمال الشواطئ يجذب السياح بطور سيناء
إحالة مفتشي عمل للنيابة بتهمة تلقى رشوة من شركة إلحاق عمالة
وصول حسين لبيب رفقة حسام المندوه إلى وزارة الإسكان.. شاهد
العمر مجرد رقم .. زواج اثنين من المسنين داخل دار نزلاء في السادات
مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
محافظ بني سويف: اللاعبة سُندُس حصلت على 6 ميداليات منها 3 ذهبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة

أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة
رشا عوني

اعتاد الكثير على شرب مشروبات الطاقة يومياً لما لها من تأثير سريع المفعول يفوق فنجان القهوة ، لكن هل تعلم ماذا تفعل مشروبات الطاقة بجسمك؟ وما أضرار مشروبات الطاقة ونتائج شربها الخطيرة على صحتك؟.

مشروبات الطاقة تمنحك جرعة عالية من النشاط والتركيز بفضل محتواها العالي من الكافيين والسكريات، لكن خبراء الصحة يحذرون من تناولها بشكل مفرط ومتكرر يومياً لما لها من أضرار صحية عديدة على جسمك..

أضرار مشروبات الطاقة

١- كشفت عدة دراسات أن هذه المشروبات قد تحسن من اليقظة وردود الفعل على المدى القصير، لكنها على المدى الطويل تحمل أضرارا بالغة على أجهزة الجسم المختلفة.


٢- تسبب مشروبات الطاقة عدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، وقد تصيبك بالسكتات الدماغية والسكتات القلبية المفاجئة في بعض الحالات.

اضرار مشروبات الطاقة 

٣-  يؤثر الكافيين الزائد بشكل مباشر على الجهاز العصبي، ما قد يؤدي إلى الأرق، القلق، الصداع، واضطرابات المزاج، وصولا إلى الهلوسة في أسوأ السيناريوهات.

مشروبات الطاقة تصيبك بالسكر 
 

٤- يؤدي الإفراط في استهلاك السكر والمواد الحمضية الموجودة في هذه المشروبات إلى زيادة خطر السمنة، والإصابة بالسكري من النوع الثاني. 

٥- تسبب مشروبات الطاقة  مشاكل هضمية وأيضية متعددة. 

٦-   يتسبب السكر والحمضيات الموجودة في مشروبات الطاقة في تآكل الأسنان وتسوسها.

أضرار مشروبات الطاقة على العظام 

٧- الحموضة المرتفعة لـ مشروبات الطاقة والتي تتراوح بين 2.5 و3.5 على مقياس الأس الهيدروجيني (pH)، وهو ما يعادل تقريبا حموضة الخل، تشكل عامل خطر خفي على بنية العظام.


وهذه الحموضة لا تقتصر فقط على تهييج المعدة، بل تؤثر على توازن الحموضة في الجسم بأكمله، مما يدفع الجسم لسحب معادن قلوية مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم من العظام، لتعويض الخلل، وبالتالي إضعافها تدريجيا.

٨- تسبب هشاشة العظام، وتلف الكبد، وتؤثر على وظائف الجهاز العصبي والدوري والهضمي والكلى. 

اضرار مشروبات الطاقة 

ماذا يفعل مشروب الطاقة بالجسم ؟ 

تحتوي مشروبات الطاقة على العديد من المكونات التي قد تسبب أضرارًا صحية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل في القلب، واضطرابات النوم، والجفاف، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري، ومشاكل في الجهاز الهضمي، ومشاكل في الصحة العقلية، بالإضافة إلى إمكانية الإدمان عليها. 

أضرار مشروبات الطاقة على القلب 
 

تزيد مشروبات الطاقة من خطر ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، مما قد يؤدي إلى مشاكل في القلب. 

 

خطورة مشروبات الطاقة 


هل تؤثر مشروبات الطاقة على النوم؟ 

تسبّب مشروبات الطاقة اضطرابات النوم حيث تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين، مما قد يسبب الأرق وصعوبة النوم.أضرار شرب مشروبات الطاقة يوميا 

  • الجفاف:
    الكافيين الموجود في مشروبات الطاقة له تأثير مدر للبول، مما قد يؤدي إلى الجفاف إذا لم يتم تعويض السوائل المفقودة. 

     
  • مشاكل الجهاز الهضمي:
    يمكن أن تسبب تهيجًا في الجهاز الهضمي وتؤدي إلى مشاكل مثل الغثيان والقيء والإسهال. 

     
  • الصحة العقلية:
    يمكن أن تزيد من مستويات القلق والتوتر، وتسبب تقلبات مزاجية. 

     
  • الإدمان:
    يمكن أن يؤدي الاستهلاك المتكرر لمشروبات الطاقة إلى الإدمان، مما قد يؤدي إلى أعراض انسحابية عند التوقف عن تناولها. 
     
اضرار مشروبات الطاقة مشروبات الطاقة مشروبات الطاقة و السكري خطورة مشروبات الطاقة اضرار شرب مشروبات الطاقة يوميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

البلوجر نورهان حفظي

جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على 4 متهمين يروجون المخدرات بالمرج

جثة - أرشيفية

أسرة حبيبته رفضته.. شاب يلقي نفسه من الطابق الثالث في باب الشعرية

متهم - أرشيفية

نصب على المواطنين.. القبض على مدير شركة لتسفير العمالة للخارج

بالصور

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة

أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

فيديو

المتهمين

ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور

المتهمين

القبض على 4 متهمين يروجون المخدرات بالمرج

العيش البلدي بالدولار

العيش البلدي المصري ترند في أمريكا.. اتباع بالدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد