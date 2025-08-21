تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة

اعتاد الكثير على شرب مشروبات الطاقة يومياً لما لها من تأثير سريع المفعول يفوق فنجان القهوة ، لكن هل تعلم ماذا تفعل مشروبات الطاقة بجسمك؟ وما أضرار مشروبات الطاقة ونتائج شربها الخطيرة على صحتك؟.

مشروبات الطاقة تمنحك جرعة عالية من النشاط والتركيز بفضل محتواها العالي من الكافيين والسكريات، لكن خبراء الصحة يحذرون من تناولها بشكل مفرط ومتكرر يومياً لما لها من أضرار صحية عديدة على جسمك..

أضرار مشروبات الطاقة

١- كشفت عدة دراسات أن هذه المشروبات قد تحسن من اليقظة وردود الفعل على المدى القصير، لكنها على المدى الطويل تحمل أضرارا بالغة على أجهزة الجسم المختلفة.



٢- تسبب مشروبات الطاقة عدم انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، وقد تصيبك بالسكتات الدماغية والسكتات القلبية المفاجئة في بعض الحالات.

٣- يؤثر الكافيين الزائد بشكل مباشر على الجهاز العصبي، ما قد يؤدي إلى الأرق، القلق، الصداع، واضطرابات المزاج، وصولا إلى الهلوسة في أسوأ السيناريوهات.

مشروبات الطاقة تصيبك بالسكر



٤- يؤدي الإفراط في استهلاك السكر والمواد الحمضية الموجودة في هذه المشروبات إلى زيادة خطر السمنة، والإصابة بالسكري من النوع الثاني.

٥- تسبب مشروبات الطاقة مشاكل هضمية وأيضية متعددة.

٦- يتسبب السكر والحمضيات الموجودة في مشروبات الطاقة في تآكل الأسنان وتسوسها.

أضرار مشروبات الطاقة على العظام

٧- الحموضة المرتفعة لـ مشروبات الطاقة والتي تتراوح بين 2.5 و3.5 على مقياس الأس الهيدروجيني (pH)، وهو ما يعادل تقريبا حموضة الخل، تشكل عامل خطر خفي على بنية العظام.



وهذه الحموضة لا تقتصر فقط على تهييج المعدة، بل تؤثر على توازن الحموضة في الجسم بأكمله، مما يدفع الجسم لسحب معادن قلوية مهمة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم من العظام، لتعويض الخلل، وبالتالي إضعافها تدريجيا.

٨- تسبب هشاشة العظام، وتلف الكبد، وتؤثر على وظائف الجهاز العصبي والدوري والهضمي والكلى.

ماذا يفعل مشروب الطاقة بالجسم ؟

تحتوي مشروبات الطاقة على العديد من المكونات التي قد تسبب أضرارًا صحية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل في القلب، واضطرابات النوم، والجفاف، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري، ومشاكل في الجهاز الهضمي، ومشاكل في الصحة العقلية، بالإضافة إلى إمكانية الإدمان عليها.

أضرار مشروبات الطاقة على القلب



تزيد مشروبات الطاقة من خطر ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، مما قد يؤدي إلى مشاكل في القلب.





هل تؤثر مشروبات الطاقة على النوم؟

تسبّب مشروبات الطاقة اضطرابات النوم حيث تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين، مما قد يسبب الأرق وصعوبة النوم. أضرار شرب مشروبات الطاقة يوميا