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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كارثة في كوبك اليومي.. مشروبات الطاقة تدمّر قلبك وكليتك ببطء

كارثة في كوبك اليومي: مشروبات الطاقة تدمّر قلبك وكليتك ببطء!
كارثة في كوبك اليومي: مشروبات الطاقة تدمّر قلبك وكليتك ببطء!
أسماء عبد الحفيظ

رغم أن مشروبات الطاقة تُباع في كل مكان وتُروّج كوسيلة لزيادة النشاط والتركيز، إلا أن أطباء القلب والكلى وخبراء التغذية يُطلقون جرس الإنذار، بأن هذه المشروبات ليست فقط غير صحية، بل قنبلة موقوتة تهدد حياتك.

اضرار مشروبات الطاقة

فى هذا السياق حذر الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من مشروبات الطاقة وأنها تمثل خطر كبير على الصحة العامة والكلي بصفة خاصة وخصوصا بالنسبة للمراهقين والأطفال.

وأوضح أن هذه الأضرار تتمثل فيما يلي:

1. تدمير الجهاز العصبي والمخ

تحتوي مشروبات الطاقة على جرعات عالية من الكافيين قد تصل إلى 3 أضعاف فنجان القهوة.

تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في الأدرينالين، يليه هبوط حاد في النشاط يسبب إرهاقًا شديدًا.

الاستهلاك المتكرر يُسبب قلقًا، أرقًا، وصداعًا مستمرًا.

 2. خطر قاتل على القلب

تسبب عدم انتظام ضربات القلب وحتى توقف القلب المفاجئ في بعض الحالات، خصوصًا عند الشباب.

تزيد من ضغط الدم بطريقة خطيرة على المدى القصير والطويل.

حالات كثيرة من الوفاة المفاجئة ارتبطت بالإفراط في تناول مشروبات الطاقة قبل التمارين أو الامتحانات.

 مشروبات الطاقة

3. عبوة سكر قاتلة

تحتوي العبوة الواحدة على ما يعادل 10 إلى 12 ملعقة سكر.

تؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم، ثم هبوط مفاجئ يسبب ضعفًا عامًا واشتهاءً دائمًا للمزيد من السكر.

ترفع خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني والسمنة.

4. خلل في الكلى والكبد

المشروبات تحتوي على مواد حافظة، وملونات، ومركبات صناعية مرهقة للكبد والكلى.

كثرة تناولها قد تؤدي إلى فشل كلوي مبكر أو تلف الكبد، خاصة لدى المراهقين.

5. الإدمان المقنّع

بسبب مفعولها القوي والسريع، تتحوّل مشروبات الطاقة إلى إدمان نفسي وجسدي.

الانقطاع المفاجئ عنها يؤدي إلى أعراض انسحاب مثل:

  • صداع
  • تقلب مزاج
  • اكتئاب
  • ضعف تركيز

ممنوعة على الأطفال والمراهقين

مشروبات الطاقة خطر يهدد الكلى

منظمة الصحة العالمية تُحذر من تقديمها لمن هم دون 18 عامًا.

بعض الدول تفكر في حظر بيعها للقُصّر بسبب المخاطر الصحية الهائلة.

بديل آمن

  • بدلًا من مشروبات الطاقة، يُنصح بتناول:
  • كوب ماء بارد مع ليمون
  • فاكهة طازجة مثل الموز أو التمر
  • كوب من الزنجبيل أو الشاي الأخضر
  • ممارسة رياضة خفيفة 10 دقائق تنشّط الدورة الدموية.
مشروبات الطاقة النشاط والتركيز ممنوعة على الأطفال والمراهقين اضرار مشروبات الطاقة

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