تنسيق الشهادات المعادلة 2025.. ما الذي ينتظر الطلاب بعد تسجيل الرغبات؟
كارثة إنسانية في غزة.. 271 شهيدًا جراء المجاعة وسوء التغذية بينهم 112 طفلاً
المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة
استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!
بالروبوت الثعبان.. هندسة بنها تحصد المركز الأول بمسابقة "صُنع في مصر "
مدبولى يدعو «تويوتا» للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من الحوافز والمزايا
نصب على مواطنين.. القبض على شخص يُدير كيانًا تعليميًا بمدينة نصر
ارتفاع حصيلة ضحايا التجويع في غزة إلى 271 شهيدًا بينهم 112 طفلًا
مش حفلة .. خالد الغندور يوجه رسالة بعد جنازة والد محمد الشناوي
خطوة اقتصادية مهمة.. بيرو تفتح سوقها أمام صادرات الفراولة المصرية
زيلينسكي: لا توجد مؤشرات حتى الآن على استعداد موسكو لإنهاء الحرب
محافظ الإسكندرية: ننتظر إعلان الآثار عن سفينة آثرية غارقة قريبًا
أخبار البلد

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

تنسيق الجامعات 2025
نهلة الشربيني

نسيق الجامعات 2025.. يبحث الكثير عن من طلاب وطالبات الثانوية العامة 2025، عن موعد بدء تسيق المرحلة الثالثة 2025.

موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025
 

أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2025 من المفترض أن يبدأ مع قرب إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة المصرية، مشيرا إلى أن موعد تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثالثة 2025 سيعلن رسميا خلال الايام القليلة الماضية.

في 6 خطوات.. تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025
الخطوة الأولى: إدخال رقم الجلوس
في هذه الخطوة يجب عليك إدخال رقم جلوسك (رقم الدخول) ورقمك السري المكتوب على استمارة النجاح التى تسلمتها من المدرسة.
الخطوة الثانية: عرض الرغبات المسجلة سابقاً
إذا كان قد سبق لك تسجيل رغباتك على الموقع في زيارة سابقة، فستعرض على الشاشة قائمة رغباتك حسب آخر تعديل قمت به ويسمح لك بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها.

الخطوة الثالثة: البيانات الأساسية
في هذه الخطوة يجب عليك التأكد من سلامة بياناتك الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذى تتبعه.

الخطوة الرابعة: إدخال/تعديل قائمة الرغبات
بعد ذلك يعرض لك الموقع قائمة رغباتك السابقة ويسمح لك بإضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها. في أول زيارة للموقع تكون هذه القائمة فارغة ويمكنك ملؤها باختياراتك من الكليات والمعاهد التي ترغب في الالتحاق بها وذلك بالترتيب الذى تفضله مع مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافى، واجتياز اختبارات القدرات فى الكليات والمعاهد التى تتطلب ذلك، وموافقة النوع في الكليات التي تقبل بنين فقط أو بنات فقط، والحصول على درجات كافة في اللغات في حالة الكليات التي تتطلب ذلك (الألسن). وستلاحظ أن البرنامج ينبهك لهذه الشروط الخاصة عند اختيارك للكلية أو المعهد.

يمكنك أيضا خلال هذه الخطوة إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته ويمكنك أيضا تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر، كما يسمح لك بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكنك تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات الى أعلى أو أسفل القائمة وفقا لرغباتك.

الخطوة الخامسة: تسجيل الرغبات
بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك سيعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل الكترونيا لتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلى الذى سيقوم بعملية التنسيق وبعد التسجيل الكترونيا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التى تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التى قمت بها وإيصال تسليم رغباتك الكترونيا ويمكنك طباعة هذه المستندات كما يمكنك حفظها فى ملف وفى حالة وضعك لبريد الكترونى خاص بك سيتم إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيا.

الخطوة السادسة: طباعة استمارة الرغبات
فى حالة رغبتك فى طباعة رغباتك اختر مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها فى وقت لاحق.

