وزير الاستثمار: الحكومة تهتم بدراسة التحديات التي تواجه قطاع التشييد والبناء
توربيني البحيرة.. الإعدام لـ المتهم بالتعدي على صغار في كفر الدوار
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن.. ارتفاع مفاجئ يطال جميع الأعيرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بالفشل في عملية خان يونس ويكشف تفاصيلها الكاملة
بعد انتشار الفيديو.. القبض على 5 أشخاص يتعاطون البودر بسوق العبور
المشدد 15 سنة لغفير خصوصى لاتهامه باستدراج طفلة والتعدى عليها بالقناطر
عاود التراجع.. سعر الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم الخميس
الصور الأولى لمصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية
الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. وزير العمل يعلق ومقدمة المقترح تكشف الهدف
وزير السياحة والآثار: الاكتشافات الأثرية في مصر أبهرت العالم
8 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. وزير العمل يعلق ومقدمة المقترح تكشف الهدف

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
البهى عمرو

تصدر مقترح النائبة آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخاص بتعديل مواعيد العمل في مصر من الساعة 5 فجرا حتى 12 ظهرًا، مؤشرات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وهو ما جعل وزير العمل محمد جبران، يعلق على هذا المقترح.

وقالت مقدمة مقترح بدء العمل الخامسة فجرا، "إنها كانت تتوقع بأن يكون معها 50%، و50 % متعارض معها، وأنها توقعت الهجوم من محبي الانتخة والنوم للساعة 2 ظهرا و3 عصرا، واللي بيروحوا الشغل ويناموا في الشغل ويتركوا مصالح المواطنين".

مجلس النواب

وقالت عضو مجلس النواب، خلال برنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، إن المقترح الخاص بها سيجعل المواطنين يقومون لصلاة الفجر، وبعدها يتم الاتجاه للعمل، وأن بداية العمل قد يكون من الساعة السادسة، وأن الهدف من المقترح هو تغيير نمط حياتنا ومعيشتنا وثقافة العمل السائدة.

النائبة آمال عبد الحميد

ولفتت إلى أن الجميع في القرى والنجوع يرى الفلاحين وهم يعملون في الأرض في هذا التوقيت، وأيضًا بعض العمال بالمباني، يعملون في الصباح الباكر، وأنه في حالة تعميم ذلك في جميع القطاعات الحكومية ستكون النتائج مميزة.

وأضافت النائبة أنها تابعت باهتمام ردود الأفعال على مقترحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن البعض التبس عليه الأمر وظن أنها طالبت ببدء ساعات العمل الرسمية من الخامسة فجرًا، بينما دعوتها الحقيقية هي أن يبدأ يوم المصري مع الفجر بالصلاة والانطلاق لممارسة حياته وأنشطته اليومية.

وفي وقت سابق أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم بطلب إبداء اقتراح برغبة ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، لإعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر لتصبح من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا بدلًا مما هو معمول به حاليًا.

وقالت النائبة في بيان إن الدول والمجتمعات تُبنى بالعمل والإنتاج ولنا في تجارب دول النمور الآسيوية خير شاهد التي استطاعت أن تنتقل باقتصادياتها إلى مصاف الدول الكبرى، وهو ما انعكس على الناتج القومي ودخل الفرد، والدول الصاعدة في عصرنا الحديث تقدس أهمية العمل باعتباره سبيلها للانطلاق وأن تحتل مكانتها بين الأمم.

وأضافت : فى مصر لدينا قيادة سياسية تسابق الزمن من أجل وضع بلدها فى مكانتها المستحقة بين الدول، وحجم ما تحقق فى مصر خلال سنوات قليلة، خير دليل، فما شهدناه من مشروعات تنموية وقومية كانت تحتاج إلى عقود وليس سنوات، إلا أن القيادة الواعية لدينا تقدس أهمية العمل والإنتاج".

نحن نبني جمهورية جديدة

 

وتابعت “عبدالحميد”: نحن نبني جمهورية جديدة ركيزتها العمل والبناء والإنتاج، نحتاج إلى تغيير الكثير من القواعد والمفاهيم والتي عملنا بها طوال الأنظمة والحكومات المتعاقبة، ولها من بينها توقيت مواعيد العمل الرسمية في مصر والتي تبدأ من الساعة 8 صباحًا إلى 2 ظهرًا وأحيانًا تمتد إلى الـ 4 عصرًا.

واقترحت النائبة آمال عبدالحميد، إعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر لتصبح من 5 فجرًا إلى الساعة 12 ظهرًا بما سينعكس آثاره على إنتاجية العامل في مصر لاسيما في القطاعات الإنتاجية ومن ثم سينعكس آثاره على الاقتصاد الوطني.

رد وزير العمل

قالت الإعلامية نيفين منصور، إن وزير العمل محمد جبران، كان له تعليق على مقترح النائبة أمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخاص بتعديل مواعيد العمل في مصر من الساعة 5 فجرًا حتى 12 ظهرًا.

وزير العمل محمد جبران

وقالت نيفين منصور، إن وزير العمل تواصل مع البرنامج وقال إن: "قانون العمل القائم لا يتضمن أي إلزام لأصحاب الأعمال أو المؤسسات بتحديد وقت مُحدد لبدء أو إنهاء العمل بل يُحدد ضوابط وعدد ساعات العمل فقط لا غير".

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول وجديد”، أن  وزير العمل قال أيضًا: "إن التشريع يقتصر فقط على وضع الضوابط الخاصة بعدد الساعات اليومية، والأسبوعية المقررة، وأن ذلك لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل".

تعديل مواعيد العمل مواعيد العمل مجلس النواب النائبة آمال عبد الحميد

