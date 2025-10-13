رغم اتفاقية السلام.. الرقب: هناك تخوفات داخل الشارع الفلسطيني بعودة الحرب

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، أن مصر قامت بإرسال الكثير من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، خاصة بعد وجود هدنة لوقف إطلاق النار وحل الأزمة، مشيرا إلى أن مصر قامت بجهود كبيرة من اجل التوصل لوقف إطلاق النار.

وقال أيمن الرقب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، عبر فضائية "الحياة"، أن هناك تخوفات داخل الشارع الفلسطيني بعودة الحرب، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي ترامب أكد أنه من أ<ل حماية السلم والأمن الإجتماعي داخل غزة لا بد أن يكون هناك قوات للحماية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أنه خلال الأيام القادمة سيكون هناك لقاء للفصائل الفلسطينية في مصر، من أجل الوقوف على خطة لتأمين قطاع غزة، وحتى لا نعود لدائرة الحرب مرة أخرى