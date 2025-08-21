توربيني البحيرة.. الإعدام لـ المتهم بالتعدي على صغار في كفر الدوار

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، وعضوية كل من المستشارين هشام الشريف وتامر رضا ومصطفي سليمان، اليوم الخميس، على المدعو م. ص، وشهرته بعرور، صاحب كشك سجائر، بالإعدام شنقًا، وذلك على خلفية اتهامه بالخطف تحت التهديد، وابتزاز وسرقة وهتك عرض 3 أطفال بمدينة كفر الدوار.

وكانت هيئة المحكمة قررت في جلستها الماضية بتاريخ 25 يونيو الماضي بإحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم الخميس للنطق بالحكم.

وأنكر المتهم في الجلسة الماضية خلال مثوله أمام هيئة المحكمة الإتهامات الموجهة إليه من النيابة العامة، وأنكر أنه تم التحقيق معه في النيابة العامة، ولم يتم التحقيق معه سوي في قسم شرطة كفر الدوار.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهم محمد صابر السيد وشهرته محمد بعرور، 31 سنة، صاحب كشك سجاير بقسم كفر الدوار، قام خلال شهري مارس وأبريل 2025، بخطف الطفل ز.م.م.ع والذي لم يبلغ 18 سنة، بالتحايل عليه.

واستدرجه بالحيلة إلي منزله، بزعم مساعدته في قضاء أمر ما، مستغلًا صغر سنه، وبقصد إبعاده عن ذويه، واقترن بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفل المذكور، بالقوه والتهديد، بأن قدم له مشروبًا أفقده الوعي، وحصر عنه ملابسه.

وأعاد فعلته مرة أخري بأن خطف بالإكراه الطفل المجني عليه لذات محل الواقعة تحت تهديد سلاح أبيض (سكين) مهددًا إياه وحصر عنه ملابسه وقام بالتعدي عليه.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم خطف بالتحايل المجني عليهما الطفلين أ.ن.م، وع.ا.م.ا والذين لم يبلغا 18 سنة ميلادية، بالحيلة لمحل الواقعة، بقصد إبعادهما عن ذويهما، واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى أنه في ذات المكان والزمان هتك عرض المجني عليهما الطفلين بالقوة والتهديد وهتك عرضهما، وسرق هاتفًا محمولًا من المجني عليه الطفل ع.ا، عن طريق الإكراه والتعدي عليه بالضرب لبث الرعب في نفسه وشل مقاومته واستولي علي التليفون المسروق.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم استعمل صور ومقاطع مرئية مخله للطفلين المجني عليهما "ز" و"أ" تنتهك خصوصيتهما والتى تبين ارتكابه جريمته وبغير رضاهما بأن هددهما بافشائها لحملهما على إقامة علاقه جنسية معهم، واعتدى المتهم على حرمة الحياة الخاصة للطفلين المذكورين بأن التقط صورا ومقاطع مرئية خاصة بهما دون رضاهما لارتكاب جرائمه محل الذكر.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بالاستغلال الجنسي للطفلين المجني عليهما، وعرًّض أطفالًا المجني عليهما للخطر بأن تسبب في تعرض اخلاقهما وصحتهما للخطر بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للأطفال، وأحرز سكينًا دون مسوغًا قانونيا.