العمر مجرد رقم .. زواج اثنين من المسنين داخل دار نزلاء في السادات
مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
محافظ بني سويف: اللاعبة سُندُس حصلت على 6 ميداليات منها 3 ذهبية
شباب الفراعنة يستهلون مشوارهم في مونديال الطائرة بالصين بالفوز على المغرب
عاجل .. مصرع وإصابة 17 شخصا فى تصادم 4 سيارات على طريق مطروح إسكندرية الساحلى
ألعاب الصيف.. صاحبة السعادة تستضيف مجموعة من الفنانين الشباب وصانعي المحتوى
تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة
كاتب: الرئيس السيسي يزور السعودية في توقيت دقيق يؤكد عمق العلاقات بين البلدين
أستاذ علوم سياسية: تحرّك أوروبي للاعتراف بفلسطين بهدف الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار
خطة عاجلة حتى 2027.. «الصحة» تعلن برامج تدريبية للأطباء والتمريض في شمال سيناء
البطلة الأولمبية إيمان خليف تنفي شائعات اعتزالها الملاكمة
القبض على عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

التضامن الاجتماعي: انطلاق فعاليات المرحلة الرابعة من النسخة الثالثة من مبادرة أحلام الأجيال بمحافظة البحيرة

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهدت محافظة البحيرة انطلاق فعاليات المرحلة الرابعة من النسخة الثالثة من مبادرة أحلام الأجيال، وذلك بمشاركة عدد 70 مسنا ومسنة من دور المسنين بمحافظة البحيرة والغربية، و50 طفلا من الأطفال فاقدى الرعاية الأسرية،  و15 طفلا من الأطفال المعرضين للخطر من دور الرعاية.

حضر الفعالية الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، والأستاذ محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات المشاركة، وفريق عمل من إدارة المسنين.

وتهدف المبادرة أن يشعر كل مسن وكل طفل داخل دور الرعاية بأنه جزء من عائلة كبيرة تحتضنه، وتمنحه فرصة حقيقية للتعبير عن نفسه، ومشاركة مواهبه وخبراته، وبناء علاقات إنسانية تعزز من استقرارهم النفسي والاجتماعي ويخلق بيئة أسرية إيجابية.

وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الأنشطة والبرامج الثقافية والفنية وعرض مواهب المسنين والأطفال، وعلى هامش الفعالية تم عرض منتجات المسنين والأطفال تم تكريم جميع المشاركين وتوزيع الهدايا التذكارية لهم.

وتأتي رؤية عمل الوزارة لكبار السن التي تعد أحد محاورها تنفيذ مبادرات وأنشطة تهدف إلى الدمج المجتمعي لكبار السن ونشر الوعي المجتمعي بأهمية قضايا وسياسات كبار السن، بالإضافة إلي الخدمات التى تقدمها الوزارة من خلال محور الحماية والرعاية الاجتماعية.

التضامن الاجتماعي البحيرة وزارة التضامن

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

البلوجر نورهان حفظي

جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

البابا تواضروس

البابا تواضروس: طريق القداسة مفتوح أمام الجميع.. والقديس يقتني المسيح ويجاهد ضد الخطية ويشتاق للأبدية|صور

التضامن الاجتماعي

التضامن الاجتماعي: انطلاق فعاليات المرحلة الرابعة من النسخة الثالثة من مبادرة أحلام الأجيال بمحافظة البحيرة

وزير التعليم مع السيد فوجي هيسايوكي

وزير التعليم: حريصون على الاستفادة من التجارب الناجحة في اليابان

بالصور

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

بوسي

تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة

أضرار مشروبات الطاقة

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

كريم محمود عبد العزيز وزوجته

العيش البلدي بالدولار

العيش البلدي المصري ترند في أمريكا.. اتباع بالدولار

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

