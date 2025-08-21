نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها عبر حسابها على موقع إنستجرام صورة جديدة من أحدث ظهور لها خلال عطلتها الصيفية على البحر.

وخطفت نادية الجندي الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة جريئة، حيث ارتدت توب منقوش بالزهور باللون الأخضر نسقته مع "جيب قصيرة باللون الأبيض من نفس الماركة، وحملت الإطلالة توقيع العلامة التجارية بشكل بارز.

وأكملت نادية الجندي إطلالتها بكاب أبيض ونظارة شمسية عاكسة باللون الأخضر، مع حذاء أبيض صيفي بسيط، مما منحها لمسة شبابية تناسب أجواء الصيف.

يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي كان مسلسل «سكر زيادة» من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، وشارك في البطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، وحمدي المرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرون.