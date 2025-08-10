نادية الجندي تثير ضجة في أحدث جلسة تصوير .. شاهد

حرصت الفنانة القديرة نادية الجندي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها على البحر في الساحل الشمالي.

إطلالة نادية الجندي على البحر

تألقت نادية الجندي على البحر بإطلالة شبابية عصرية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأصفر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت نادية الجندي حذاء مسطح باللون الأخضر، مع مجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة مع قبعة خوص التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

ومن الناحية الجمالية، بدت نادية الجندي بخصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها.