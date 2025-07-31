شاهد.. نادية الجندي في إطلالة شبابية على الشاطئ

نشرت الفنانة نادية الجندى، صورا جديدة لها من عطلتها الصيفية عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وخطفت نادية الجندى الأنظار، فى الصور بإطلالة لافتة على الشاطي مرتدية بلوزة باللون الأبيض و نسقت معها بنطلون جينز.

كما اختارت، أن تترك بشرتها على طبيعتها و وضعت مكياج بسيط بالألوان الهادئة ،كما تركت شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتعتمد نادية الجندى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.