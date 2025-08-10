نادية الجندي بصحبة عمرو دياب في الساحل الشمالي: أحلي أصحاب

شاركت الفنانة نادية الجندي، جمهورها ومتابعيها صورا من خلال عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي تجمعها بالهضبة عمرو دياب والإعلامي عمرو أديب، والإعلامية أسما إبراهيم .

وكتبت نادية الجندي علي الصور عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو إنستجرام، وعلقت : "أحلى صحاب في الساحل الشمالي".



وكانت قد شاركت الفنانة نادية الجندى جمهورها صورة جديدة، من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وخطفت نادية الجندى الأنظار، فى الصور بإطلالة لافتة مرتدية جمبسوت باللون الفضي الامع ،مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

و اختارت مكياجاً جذاباً يبرز جمال ملامحها، كما تركت شعرها القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.