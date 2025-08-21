كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة يظهر خلالها أحد أطرافها بدون ملابس بأحد الشوارع بمدينة نصر بالقاهرة.

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر .. الداخلية تكشف التفاصيل

بالفحص أمكن تحديد وضبط طرفى المشاجرة ، طرف أول بائعة متجولة ، ونجلها ، وبائع "الشخص الظاهر بمقطع الفيديو"، و طرف ثان حارس عقار جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، وتبين حدوثها بينهم لخلافات حول البيع والشراء ، تعدوا خلالها على بعضهم بالأيدى دون حدوث إصابات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.