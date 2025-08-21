كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على آخر وإحداث تلفيات بسيارته بالقاهرة.

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 18 الجارى حدثت مشادة كلامية بين طرف أول 3 أشخاص مقيمين بدائرة القسم ، وطرف ثانى مقاول مقيم بذات الدائرة، بسبب وجود خلافات سابقة بينهم تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب وإحداث تلفيات بسيارته.. تم ضبط الطرف الأول وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.