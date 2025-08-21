أسرة حبيبته رفضته.. شاب يلقي نفسه من الطابق الثالث في باب الشعرية

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة جراء سقوطه من الطابق الثالث بمنطقة باب الشعرية في القاهرة بعدما قفز من الشرفة بسبب تقدم لـ فتاة ورفضته أسرتها.

شاب يلقي بنفسه من الطابق الثالث في باب الشعرية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط شاب من الطابق الثالث بأحد العقارات في باب الشعرية ووفاته في الحال.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن الشاب وقع في غرام فتاة وبعد قصة حب طويلة تقدم لأسرتها لخطبتها إلا أنهم رفضوه فقام بإلقاء نفسه من شرفة منزله.