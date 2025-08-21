قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العمر مجرد رقم .. زواج اثنين من المسنين داخل دار نزلاء في السادات
مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
محافظ بني سويف: اللاعبة سُندُس حصلت على 6 ميداليات منها 3 ذهبية
شباب الفراعنة يستهلون مشوارهم في مونديال الطائرة بالصين بالفوز على المغرب
عاجل .. مصرع وإصابة 17 شخصا فى تصادم 4 سيارات على طريق مطروح إسكندرية الساحلى
ألعاب الصيف.. صاحبة السعادة تستضيف مجموعة من الفنانين الشباب وصانعي المحتوى
تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة
كاتب: الرئيس السيسي يزور السعودية في توقيت دقيق يؤكد عمق العلاقات بين البلدين
أستاذ علوم سياسية: تحرّك أوروبي للاعتراف بفلسطين بهدف الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار
خطة عاجلة حتى 2027.. «الصحة» تعلن برامج تدريبية للأطباء والتمريض في شمال سيناء
البطلة الأولمبية إيمان خليف تنفي شائعات اعتزالها الملاكمة
القبض على عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول
حوادث

أسرة حبيبته رفضته.. شاب يلقي نفسه من الطابق الثالث في باب الشعرية

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
أحمد مهدي

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة جراء سقوطه من الطابق الثالث بمنطقة باب الشعرية في القاهرة بعدما قفز من الشرفة بسبب تقدم لـ فتاة ورفضته أسرتها.

شاب يلقي بنفسه من الطابق الثالث في باب الشعرية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط شاب من الطابق الثالث بأحد العقارات في باب الشعرية ووفاته في الحال.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة أن الشاب وقع في غرام فتاة وبعد قصة حب طويلة تقدم لأسرتها لخطبتها إلا أنهم رفضوه فقام بإلقاء نفسه من شرفة منزله.

