بعد ضبطها متلبسة.. نورا دانيال: الكباريهات بتطلبني بالاسم

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الراقصة نورا دانيال لقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء.

واعترفت الراقصة أمام الجهات المختصة أنها قامت بنشر العديد من الفيديوهات علي التيك توك وفيس بوك وهي ترتدي بدلة رقص مثيرة وكذلك نشرت مقاطع فيديوهات من داخل غرفة نومها بقمصان النوم وأنها كانت تبحث عن الشهرة والفلوس وانها تعرفت علي شاب ووكلت له عملية إدارة صفحات السوشيال ميديا الخاصة بها وأنه هو من يقوم بتوجيهها وتصوير الفيديوهات وأنها أصبحت ترتدي بدلة رقص مثيرة وشبه عارية لجذب الشباب والبنات لمحتواها وتحقيق مكاسب مالية اكبر والعملات في الملاهي الليلية التي أصبحت تطلبها بالاسم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى الراقصات بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم خلالها بالرقص بملابس خادشة للحياء والإتيان بإيحاءات جنسية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة "تحمل جنسية دولة أجنبية" بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامي").

وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وأثارت الراقصة نورا دانيال حالة من الجدل منذ أول ظهور لها، وسط الراقصات المعروفين، ولدت في شتاء 1998 لأب مصري وأم إيطالية، وبدأت الرقص في سن الصغر وفي عام 2015 في سن السابعة عشر بدأت الاحتراف في أحد الملاهي الليلية في إقليم رومانيا شمال إيطاليا وحققت جماهيرية كبيرة حينها.

في عام 2018 تحولت حياة نورا دانيال حينما اشتركت في مسابقة للرقص الشرقي وحصلت على المركز الثاني، لتبدأ مسيرتها الجديدة في تقديم حفلات في العديد من الدول الأوروبية والعربية، حتى شاركت في المسابقة من جديد بعام 2019 وحصلت على المركز الثالث وانتقلت حينها للعيش في مقاطعة بادوفا شمال إيطاليا وبدأت العمل في تريبل فايف أحد أكبر النوادي الليلية هناك.