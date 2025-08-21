نصب على المواطنين.. القبض على مدير شركة لتسفير العمالة للخارج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

نصب على مواطنين.. القبض على مدير شركة لتسفير العمالة للخارج

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام إحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج بالقاهرة "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائم على إدراة الشركة (له معلومات جنائية)، وبحوزته (عدد من التأشيرات وطلبات التوظيف وعقود إتفاق عمل بالخارج - إعلانات خاصة بالشركة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.