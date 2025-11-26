قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

«الشناوي» و«جراديشار» أبرزهم .. غياب 7 لاعبين عن الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

يغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدد من اللاعبين خلال مباراة الجيش الملكي المغربي، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي يوم الجمعة المقبل، في المغرب، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

غياب 7 لاعبين عن الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي

ويغيب عن الأهلي في رحلة المغرب كل من محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق بسبب الإصابة بشد من الدرجة الثانية بالعضلة الضامة والتي تعرض لها أثناء مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل الجزائري، وحسين الشحات، لإصابته مزق في وتر العضلة الخلفية.

كما يستمر غياب أحمد عبدالقادر، للإصابة بمزق جزئي في العضلة الخلفية، بالإضافة إلى محمد عبدالله، الذي يُعاني من الإصابة بجزع من الدرجة الثانية في الرباط الداخلي للركبة.

ويغيب مصطفى العش، بعدما تعرض للإصابة بإرتجاج في المخ، والتي تعرض لها خلال مران الفريق.

ويفتقد الفريق الأحمر خدمات السلوفيني، جراديشار، بسبب الإيقاف، بعد تعرضه للطرد المباشر في مباراة إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمدافع الشاب أحمد عابدين، لأسباب فنية.



 

الأهلي مباراة الجيش الملكي بطولة دوري أبطال أفريقيا غياب 7 لاعبين عن الأهلي أحمد عابدين مباراة إيجل نوار البوروندي جراديشار الشناوي

