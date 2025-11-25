سمير عدلي يصل المغرب لإنهاء ترتيبات إقامة الأهلي قبل مباراة الجيش الملكي ‏

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، وصلا إلى ‏المغرب فجر اليوم الثلاثاء لتنسيق استقبال وإقامة البعثة التي تطير غدًا إلى المغرب.‏‎ ‎

وقال وليد صلاح أنه يتابع مع سمير عدلي كافة الترتيبات والتحضيرات لاستقبال الفريق وفندق الإقامة وملعب التدريب في ‏المغرب.‏ ويستعد الأهلي للسفر إلى المغرب غدًا الأربعاء لملاقاة فريق الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية ‏من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.‏