أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، وصلا إلى المغرب فجر اليوم الثلاثاء لتنسيق استقبال وإقامة البعثة التي تطير غدًا إلى المغرب.
وقال وليد صلاح أنه يتابع مع سمير عدلي كافة الترتيبات والتحضيرات لاستقبال الفريق وفندق الإقامة وملعب التدريب في المغرب. ويستعد الأهلي للسفر إلى المغرب غدًا الأربعاء لملاقاة فريق الجيش الملكي المغربي مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
سمير عدلي يصل المغرب لإنهاء ترتيبات إقامة الأهلي قبل مباراة الجيش الملكي
أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز إداري الفريق، وصلا إلى المغرب فجر اليوم الثلاثاء لتنسيق استقبال وإقامة البعثة التي تطير غدًا إلى المغرب.