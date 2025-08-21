ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء مادة قابلة للإشتعال على آخر وإشعال النيران به بمنطقة المعصرة بالقاهرة.

مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18/ الجارى تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من عامل بمطعم مقيم بدائرة القسم "مصاب بحروق، بحدوث مشادة كلامية بينه وبين مالك العقار محل سكنه، بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها المشكو فى حقه بإلقاء كمية من "البنزين" عليه وإشعال النيران به محدثاً إصابته.

وأمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.