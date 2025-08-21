مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

عقدت مدرسة إمبابة الثانوية العسكرية ندوة توعوية لشرح نظام البكالوريا المصرية للطلاب وأولياء الأمور.

وخلال الندوة، قالت إحدى المسئولات بإدارة المدرسة –لإقناع الطلاب باختيار البكالوريا–: "لازم دايمًا نختار الأحدث، يعني أركب عربية 128 ولا أركب مرسيدس؟"، في إشارة إلى الفارق بين الثانوية العامة والبكالوريا. وأضافت: "الحديث دائمًا يكسب ويجذب الانتباه، وتطوير التعليم أمر مهم تنادي به الدولة ولابد أن نستجيب له".

وقال أسامة عثمان، مدير المدرسة، خلال الندوة: “البكالوريا فيها فرص امتحانية كثيرة تساعد الطالب على الاقتراب من الكلية التي يحلم بها”.

وأضاف: “الثانوية العامة لم تنصف طلاب الدور الثاني، لأنها لا تمنح الطالب إلا نصف الدرجة حتى لو الطالب أجاب عن الامتحان كاملًا”.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد نفت تخصيص مدارس معينة لتطبيق نظام البكالوريا المصرية وأخرى لتطبيق نظام الثانوية العامة، مؤكدة أن جميع المدارس الثانوية العامة تلقت تعليمات رسمية بإتاحة الاختيار أمام طلاب الصف الأول الثانوي بين الدراسة بنظام البكالوريا المصرية أو بنظام الثانوية العامة.

وشددت الوزارة على أنها، والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، تحرص حاليًا على تنفيذ حملات توعية كاملة بتفاصيل نظام البكالوريا المصرية للطلاب وأولياء الأمور، لتسهيل عملية اتخاذ القرار.

لا إجبار على البكالوريا في المدارس

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا رسميًا نفت خلاله صدور أي قرارات أو تعليمات تتيح للمدارس إجبار طلاب الصف الأول الثانوي على اختيار البكالوريا المصرية بدلًا من الثانوية العامة أو العكس.

وأكدت الوزارة أن: “الطالب من حقه قانونًا اختيار النظام المناسب له”.

وكانت تعديلات قانون التعليم قد نصّت على أن يكون نظام البكالوريا نظامًا اختياريًا مجانيًا يتقدم إليه من حصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوي الأخرى أثناء سنوات الدراسة.

نظام شهادة البكالوريا المصرية يوفر فرصًا للتحسين

وأكدت الوزارة أن نظام شهادة البكالوريا المصرية يوفر فرصًا للتحسين، من خلال فرص امتحانية متعددة في كل مادة بكامل الدرجة في الصفين الثاني والثالث، بينما يوفر نظام الثانوية العامة فرصة امتحان واحدة فقط في كل مادة دراسية، بالإضافة إلى امتحان الدور الثاني بنصف الدرجة.

عدد المواد الدراسية في النظامين

أوضحت الوزارة أن عدد المواد الدراسية في الصفين الثاني والثالث في نظام البكالوريا المصرية هو 6 مواد فقط، بالإضافة إلى مادة الدين خارج المجموع، بينما في الثانوية العامة يبلغ عدد المواد 11 مادة بالإضافة إلى المواد خارج المجموع.

وكانت الوزارة قد أعلنت في بيان رسمي لها شرحًا تفصيليًا للمواد الدراسية في كل من نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة، وذلك في إطار حرصها المتواصل على توعية أولياء الأمور والطلاب بتفاصيل كل نظام.