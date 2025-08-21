وزير السياحة والآثار: الاكتشافات الأثرية في مصر أبهرت العالم

قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إن الاكتشافات الأثرية مسلسل من إبهار العالم ، مؤكدا أن حماية التراث يتم استخدامها سياحيًا للحفاظ على الأثر العائد من زيارات السائحين.

أعرب وزير السياحة والآثار، عن أمنياته أن تكون مصر واجهة المؤتمرات العلمية في العالم، مؤكدا أن مصر تستحق الكثير .



يذكر أن شهد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اللواء قائد القوات البحرية، واللواء قائد المنطقة العسكرية الشمالية، فعاليات اليوم الثاني من أنشطة التراث الثقافي المغمور بالمياه، حيث تمت عملية انتشال ثلاث قطع أثرية ضخمة من أعماق البحر المتوسط بميناء أبو قير، وسط تغطية إعلامية محلية ودولية واسعة.

وخلال الفعالية، تم انتشال ثلاث قطع أثرية بارزة، هي تمثال ضخم من الكوارتز على هيئة أبو الهول يحمل خرطوش الملك رمسيس الثاني، وتمثال من الجرانيت لشخص غير معروف من أواخر العصر البطلمي مكسور الرقبة والركبتين، وتمثال من الرخام الأبيض لرجل روماني من طبقة النبلاء.