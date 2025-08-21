قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خاص| التنظيم والإدارة يكشف موعد امتحانات مسابقة 25 ألف معلم مساعد لغة عربية
وزير الاستثمار: الحكومة تهتم بدراسة التحديات التي تواجه قطاع التشييد والبناء
توربيني البحيرة.. الإعدام لـ المتهم بالتعدي على صغار في كفر الدوار
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن.. ارتفاع مفاجئ يطال جميع الأعيرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بالفشل في عملية خان يونس ويكشف تفاصيلها الكاملة
بعد انتشار الفيديو.. القبض على 5 أشخاص يتعاطون البودر بسوق العبور
المشدد 15 سنة لغفير خصوصى لاتهامه باستدراج طفلة والتعدى عليها بالقناطر
عاود التراجع.. سعر الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم الخميس
الصور الأولى لمصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية
الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. وزير العمل يعلق ومقدمة المقترح تكشف الهدف
وزير السياحة والآثار: الاكتشافات الأثرية في مصر أبهرت العالم
فن وثقافة

ردها سالمة يا رب.. إيناس عزالدين تدعو لـ أنغام بعد وعكتها الصحية الأخيرة

يارا أمين

حرصت الفنانة إيناس عزالدين على تقديم الدعم والدعاء للفنانة أنغام، بعد وعكتها الصحية الأخيرة.

وكتبت إيناس عزالدين على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: "اللهم إن عبدتك أنغام مريضة، تتألم فخذ بيدها وردها لأبنائها وأهلها ومحبيها سالمة وخفف عنها ألمها ومرضها فأنت القادر على ما عجز عنه الأطباء يا أرحم الراحمين ".

قال الموسيقار محمد علي سليمان إن ابنته أنغام لم تدخل لغرفة العناية المركزة، وما زالت في غرفتها العادية.

وأضاف الموسيقار محمد علي سليمان، في تصريح لـ “صدى البلد” إن حالة أنغام لم تتدهور، كما يشاع، "لكن الألم ما زال مستمرا، وهو أمر طبيعي بعد العملية".

ورجح الموسيقار محمد علي سليمان مغادرة ابنته المستشفى خلال أيام إن شاء الله، داعيا جمهورها ومحبيها للدعاء لها.

وعلق الإعلامي محمود سعد على الشائعات والمبالغات التي انتشرت خلال الفترة الماضية عن حالة الفنانة أنغام.

وقال محمود سعد، في فيديو مباشر له عبر “فيسبوك” غاضباً من الشائعات: "أنغام بتمر بمرحلة صعبة لكن مفيش داعي للتمادي في أخبار غير حقيقية ومحتاجة فقط للدعاء".

وأكد محمود سعد أنه يتواصل يومياً مع مديرة أعمال أنغام للاطمئنان عليها ومعرفة تطورات حالتها بصفته الشخصية قبل العملية. 

وأوضح أن من يرغب في معرفة آخر الأخبار يمكنه التواصل معه في أي وقت.

وتعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية أثارت قلق جمهورها، إذ تبين أنها تعاني من وجود ورم حميد في البنكرياس، تم اكتشافه بعد معاناتها من آلام في الجهاز الهضمي أحيانًا تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا.

أُجريت لها أول عملية في ألمانيا أُزيل خلالها الجزء الأكبر من الكيس عن طريق المنظار عبر الفم وصولًا إلى المعدة ثم البنكرياس.

ورغم ذلك، لاحظ الأطباء أن الكيس زاد حجمه لاحقًا، ما استدعى إجراء عملية ثانية أكثر تعقيدًا لإزالة الجزء المتبقي من الكيس بالإضافة إلى جزء صغير من البنكرياس.

المزيد

