سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

شاركت المطربة الشعبية بوسي جمهورها أحدث إطلالة لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بفستان قصير بحمالات مزين بالورود الملونة من توقيع دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، ويبلغ سعره نحو 931 يورو أي ما يعادل 53 ألف جنيه مصري.

يذكر أن بوسي تشارك مؤخرًا في أكثر من عمل غنائي وسينمائي، إذ قدمت دويتو مع النجم المغربي سعد لمجرد في أغنية "الشقاوة" الخاصة بفيلم "الشاطر"، المعروض حاليًا بدور السينما، وهو من بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، أحمد عصام السيد وخالد الصاوي، ومن تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج سينرجي فيلمز بالتعاون مع بيراميدز للإنتاج الفني.

كما شاركت بوسي أيضًا مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في أغنية فيلم "أحمد وأحمد"، الذي يعرض حاليًا في السينمات، والعمل من تأليف.