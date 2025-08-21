قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصور الأولى لحادث مطروح واشتعال النيران وتفحم أربع سيارات ومصرع شخص وإصابة 20
ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور
عام من الحضور المؤسسي.. تقديرا لدوره في تعزيز الوعي الديني تكريمات عدة للمفتي نظير عياد
أخبار تهمك.. تفاصيل طقس اليوم.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار
الحراك الوطني في غزة يصف العدوان بالإبادة الجماعية ويرفع الأعلام المصرية دعما للموقف المصري
في ذكرى اشتعال النيران به.. خطيب المسجد الأقصى: العدوان ما زال مستمرا وبصور متعددة
تمساح أسود ضخم من رمال الشواطئ يجذب السياح بطور سيناء
إحالة مفتشي عمل للنيابة بتهمة تلقى رشوة من شركة إلحاق عمالة
وصول حسين لبيب رفقة حسام المندوه إلى وزارة الإسكان.. شاهد
العمر مجرد رقم .. زواج اثنين من المسنين داخل دار نزلاء في السادات
مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
محافظ بني سويف: اللاعبة سُندُس حصلت على 6 ميداليات منها 3 ذهبية
سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

ريهام قدري

شاركت المطربة الشعبية بوسي جمهورها أحدث إطلالة لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت بفستان قصير بحمالات مزين بالورود الملونة من توقيع دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، ويبلغ سعره نحو 931 يورو أي ما يعادل 53 ألف جنيه مصري.

يذكر أن بوسي تشارك مؤخرًا في أكثر من عمل غنائي وسينمائي، إذ قدمت دويتو مع النجم المغربي سعد لمجرد في أغنية "الشقاوة" الخاصة بفيلم "الشاطر"، المعروض حاليًا بدور السينما، وهو من بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، أحمد عصام السيد وخالد الصاوي، ومن تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج سينرجي فيلمز بالتعاون مع بيراميدز للإنتاج الفني.

كما شاركت بوسي أيضًا مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في أغنية فيلم "أحمد وأحمد"، الذي يعرض حاليًا في السينمات، والعمل من تأليف.

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

