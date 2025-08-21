مدحت العدل يعلن عن بدء التحضير للجزء الثاني من فيلم مافيا

كشف السيناريست مدحت العدل عن كواليس تحضير الجزء الثاني من فيلم مافيا٢ ، بعد أن حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا وقت طرحه عام ٢٠٠٢ .

وقال مدحت العدل خلال لقائه ببرنامج “ضيفي” مع الإعلامي معتز الدمرداش ، أن التحضير لفيلم مافيا هو من المشاريع القائمة حاليا وسيكون أيضا من بطولة أحمد السقا و لم يكشف عن وقت طرحه حتى الأن.

فيلم مافيا

وفيلم مافيا عرض عام ٢٠٢٢ وتدور قصته حول شاب يدعي حسين يتعرض لحالة إحباط بعد فصله من الكلية الحربية ويقرر ان يسافر إلى الخارج ويقع في براثن المافيا العالمية، ثم يقبض عليه ويسجن في أحد السجون المصرية بعد أن دبرت وتستعين به المخابرات المصرية في مهمة خاصة مع مجموعة من ضباط المخابرات.

أبطال فيلم مافيا

وفيلم "مافيا" بطولة منى زكي، وأحمد السقا، وأحمد رزق، ومصطفى شعبان، وتوفيق عبد الحميد، وجمال إسماعيل، وحسين فهمي، ومن إخراج شريف عرفة