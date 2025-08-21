بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

أصبح "العيش البلدي المصري" حديث الساعة في الأسواق الأميركية بعد طرحه تحت اسم Trader Joe’s Baladi Egyptian Sourdough Pocket Bread، حيث حقق مبيعات قياسية خلال ساعات من توفره على أرفف سلسلة Trader Joe’s الشهيرة .

يعرض المنتج بكيس يحتوي على خمسة أرغفة (إجمالي وزن 400 جرام)، ويباع بسعر 2.5 دولار أميركي .

وبحسب سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الحالي، يصل سعر الكيس إلى حوالي 25 جنيهًا مصريًا.

وهو سعر يتجلى فيه الجمع بين أصالة المذاق وتراثه العريق وشعبية السعر لدى الجمهور المصري .

أشاد المتجر في بياناته بمذاقه الفريد وتاريخه الممتد لأكثر من 4000 عام في المائدة المصرية، ما يجعله خيارًا مثاليًا مع الخضروات أو البروتينات

وانتشر التريند من خلال تصوير عدد كبير من الفيديوهات للشعب الأمريكي بتحضير وجبة مصرية من العيش البلدي مع الطعمية والخضروات.

ولفت إلى أن سهولة تحضيرهإما بالفرن أو الميكروويفجعلته شائعًا بين العملاء الباحثين عن منتجات تقليدية وسهلة الاستخدام .

وأفاد مصدر مسؤول (ذكرت وسائل الإعلام أنه "مدير مبيعات من فلوريدا") بأن الشركة المصرية المنتجة تشتري طن القمح بما يعادل نحو 14 ألف جنيه مصري، وتُصدر من خلاله طنًا من الخبز إلى أمريكا يُحقق ربحًا صافيًا يقدر بـ 311 ألف جنيه للطن الواحد .

بذلك، لم يعد "العيش البلدي المصري" مجرد خيار غذائي، بل تحول إلى رمز ثقافي يقدم حكاية المطبخ المصري للعالم.