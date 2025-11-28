سعر العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة 28-11-2025

استقرت اسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة علي مستوي السوق الرسمية في تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 28-11-2025.

سعر العملات الأجنبية

وأظهرت سعر العملات الأجنبية ثباتا أمام الجنيه في ختام معاملات اليوم.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 55.12 جنيه للشراء و 55.28 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 62.93 جنيه للشراء و 63.14 جنيه للبيع.

الدورلار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 33.87 جنيه للشراء و 33.98 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.37 جنيه للشراء و 7.4 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.66 جنيه للشراء و 4.68 جنيه للبيع.

الكرون السويدي

بلغ سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 5.01 جنيه للشراء و 5.02 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 59.03 جنيه للشراء و 59.21 جنيه للبيع.

الين الياباني

بلغ سعر الـ100 ين ياباني نحو 30.43 جنيه للشراء و 30.52 جنيه للبيع.

الدولار الاسترالي

سجل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو 31.04 جنيه للشراء و 31.144 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.71 جنيه للشراء و 6,73 جنيه للبيع.