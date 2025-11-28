سعر العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة 28-11-2025

استقرت اسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة علي مستوي السوق الرسمية في تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 28-11-2025.
سعر العملات الأجنبية
وأظهرت سعر العملات الأجنبية ثباتا أمام الجنيه في ختام معاملات اليوم.
سعر الدولار
سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.71 جنيه للبيع.
سعر اليورو
بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 55.12 جنيه للشراء و 55.28 جنيه للبيع.
الجنيه الإسترليني
وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 62.93 جنيه للشراء و 63.14 جنيه للبيع.
الدورلار الكندي
بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 33.87 جنيه للشراء و 33.98 جنيه للبيع.
الكرون الدنماركي
بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.37 جنيه للشراء و 7.4 جنيه للبيع.
الكرون النرويجي
بلغ سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.66 جنيه للشراء و 4.68 جنيه للبيع.
الكرون السويدي
بلغ سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 5.01 جنيه للشراء و 5.02 جنيه للبيع.
الفرنك السويسري
وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 59.03 جنيه للشراء و 59.21 جنيه للبيع.
الين الياباني
بلغ سعر الـ100 ين ياباني نحو 30.43 جنيه للشراء و 30.52 جنيه للبيع.
الدولار الاسترالي
سجل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو 31.04 جنيه للشراء و 31.144 جنيه للبيع.
اليوان الصيني
بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.71 جنيه للشراء و 6,73 جنيه للبيع.