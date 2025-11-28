قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صن داونز يفوز على يوفنتوس 4 - 2 في بطولة الأهلي الدولية
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 28-11-2025
«أهلي 2009» يفوز على سيراميكا بهدف نظيف
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. انفوجراف
كشف خطير.. وحدة نسائية إسرائيلية تتجسس داخل سوريا بطائرات مسيّرة
احتلت أراضٍ جديدة.. الخارجية اللبنانية تشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن
عالم أزهري: اشتراط المرأة على زوجها بعدم الزواج بأخرى ليس له داعٍ
أبو العينين: الرئيس السيسي أنهى مخطط التهجير وتمسك بحق الشعب الفلطسيني
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات القاهرة التاريخية .. غدا
وزير الرياضة يفتتح ملعب خماسي بالأقصر: صعيد مصر يحظى بأولوية خاصة
ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد فوز المصري على زيسكو
نقيب المأذونين: الطلاق لا يوثق إلا بشهود مثل الزواج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة 28-11-2025

محمد يحيي

استقرت اسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة علي مستوي السوق الرسمية في تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 28-11-2025.

سعر العملات الأجنبية

وأظهرت سعر العملات الأجنبية ثباتا أمام الجنيه في ختام معاملات اليوم.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 55.12 جنيه للشراء و 55.28 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 62.93 جنيه للشراء و 63.14 جنيه للبيع.

الدورلار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو  33.87 جنيه للشراء و 33.98 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي 

بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام  الجنيه نحو 7.37 جنيه للشراء و 7.4 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي 

بلغ سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو  4.66 جنيه للشراء و 4.68 جنيه للبيع.

الكرون السويدي 

بلغ سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 5.01 جنيه للشراء و 5.02 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 59.03 جنيه للشراء و 59.21 جنيه للبيع.

الين الياباني

بلغ سعر الـ100 ين ياباني نحو 30.43 جنيه للشراء و 30.52 جنيه للبيع.

الدولار الاسترالي

سجل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو 31.04 جنيه للشراء و 31.144 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.71 جنيه للشراء و 6,73 جنيه للبيع.

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

عملات أجنبية

سعر العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة 28-11-2025

أدوية- صورة أرشيفية

القابضة للأدوية تحقق 2 مليار جنيه أرباحا خلال 2024-2025

سعر الدولار

سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 28-11-2025

هل يؤدي الريجيم القاسي إلى الموت؟.. تحذير جديد بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد

الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد
الإعلامية هبة الزياد

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار.. وجبة سريعة تمنحك طاقة كاملة

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار

تحدي الوجبات السريعة يثير الذعر.. رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا | القصة الكاملة

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

