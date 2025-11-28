انخفاض أسعار السيارات.. رابطة المصنعين تعلن مفاجأة

أكد خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الفترة الأخيرة هناك حالة من عدم الاستقرار في أسعار السيارات، موضحًا أن الكثير من السيارات شهدت انخفاضات كبيرة، وأن السبب في ذلك يرجع لـ زيادة الانتاج المحلي.

وأضاف الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن زيادة إنتاج السيارات في مصر خفض الضغط على العملة الأجنبية، والاتجاه لشراء السيارات من الخارج.

ولفت إلى أن الدولة ساهمت في وقف الاستيراد أو تحجيم الاستيراد، كما عملت الدولة على زيادة جودة المنتج المحلي وأصبح مماثل للأجنبي، فالكثير أصبح يشتري المحلي.

من مليون لـ 600 ألف جنيه

وأشار إلى أن هناك انهيار لـ الأوفر برايس، وأن السيارات التي كان سعرها أعلى من مليون جنيه انخفضت، وأصبحت بـ 600 ألف جنيه، فالمواطن أصبح يشعر بأن هناك انخفاضات كبيرة.

السوق يشهد ركود

وأوضح أن السوق يشهد ركود وأن هذا متوقع أن يستمر لنهاية العام، وأن المواطنين ستشعر بتحسن في الأسواق من بداية العام، وتحديدا في الربع الأول من 2026.