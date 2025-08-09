جوجل تضيف ميزة جديدة إلى Gemini .. تعرف عليها

في ظل التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، تواصل شركة جوجل تقديم أدوات مبتكرة تُسهم في إعادة تشكيل طريقة تفاعلنا مع التكنولوجيا، ومن بين أحدث هذه الابتكارات، برزت ميزة "Storybook" ضمن روبوت الدردشة Gemini، والتي تتيح للمستخدمين تأليف قصص مصورة بأسلوب بسيط وشيّق، اعتمادًا فقط على الوصف النصي، هذه الميزة تمثل خطوة جديدة نحو دمج الإبداع البشري مع قدرات الذكاء الاصطناعي، مما يمنح الأفراد سواء كانوا صغارًا أو كبارًا فرصة فريدة لتحويل أفكارهم وخيالاتهم إلى قصص مرئية تنبض بالحياة.

إطلاق ميزة جديدة تفتح آفاق الإبداع

أعلنت شركة جوجل عن إضافة جديدة إلى روبوت الدردشة الخاص بها "Gemini"، تتمثل في أداة تُدعى "Storybook"، تتيح للمستخدمين إنشاء قصص مصورة فريدة بمجرد وصف بسيط، وتشكل هذه الأداة نقلة نوعية في تجربة إنشاء المحتوى، إذ تجمع بين النصوص والصور التوضيحية بأسلوب تفاعلي وجذاب.

قصة مصورة في عشر صفحات

تتكون كل قصة يتم إنشاؤها عبر "Storybook" من عشر صفحات، تحتوي كل واحدة منها على فقرة نصية قصيرة ترافقها صورة توضيحية، وتُضاف إلى هذه التجربة ميزة تفاعلية مهمة، حيث يمكن لـ Gemini قراءة النصوص بصوت عالٍ، مما يجعل القصص مناسبة للاستماع أيضًا، خصوصًا للأطفال.

حرية التخصيص وطلب الأنماط الفنية

تمنح الأداة الجديدة المستخدمين حرية واسعة في تخصيص قصصهم، إذ يمكنهم تحديد الأنماط الفنية المرغوبة، مثل أسلوب الرسوم المتحركة بالصلصال، أو الطابع الياباني الشهير "الأنمي"، وغيرها من الأساليب البصرية، بل ويمكن للمستخدمين رفع صورهم الشخصية لاستخدامها كمرجع بصري للذكاء الاصطناعي، ما يفتح الباب أمام إمكانيات لا محدودة لتحويل أفكار بسيطة إلى أعمال قصصية متكاملة.

ومن أبرز الأمثلة على هذه الإمكانيات، القدرة على تحويل رسمة بسيطة لطفل إلى قصة مصورة كاملة، وهو ما يجعل الأداة وسيلة مثالية لتشجيع الإبداع لدى الأطفال والكبار على حد سواء.

تحديات الذكاء الاصطناعي لا تزال قائمة

رغم الإمكانات الكبيرة التي توفرها "Storybook"، إلا أن الأداة لم تَخلُ من التحديات، حيث رصد المستخدمون بعض الأخطاء المألوفة في توليد الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي. فبعض الرسومات قد تتضمن عناصر غير منطقية، كظهور ذراع بشرية على جسم سمكة، أو وجود أخطاء في تموضع الأشياء داخل الصورة، ورغم أن هذه الأخطاء قد تكون مضحكة في بعض الأحيان، فإنها تذكّر المستخدمين بأن هذه التقنية لا تزال في مراحل تطورها المبكرة.

متاحة عالميًا وبلغات متعددة

تتوفر ميزة "Storybook" بشكل عالمي، سواء على أجهزة سطح المكتب أو الهواتف المحمولة، كما تدعم جميع اللغات التي يدعمها Gemini حاليًا، ما يجعلها أداة متاحة للجميع، وسهلة الوصول لمحبي الإبداع حول العالم.