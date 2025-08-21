شكل الأندرويد اتغير.. جوجل تفاجئ المستخدمين بتصميم جديد لشاشة الاتصال

بدأت شركة جوجل Google، رسميا في طرح ميزة بطاقات الاتصال Calling Cards القابلة للتخصيص لجميع مستخدمي أندرويد من تطبيقي الهاتف Google Phone وجهات الاتصال Google Contacts، وذلك بعد أن كشفت منصة Android Authority في شهر يوليو الماضي عن وجود مؤشرات لهذه الميزة أثناء تفكيك ملفات APK.

خلال الساعات الماضية، فوجئ عدد كبير من مستخدمي هواتف أندرويد بتغير شكل شاشة الاتصال بشكل ملحوظ، بعد أن بدأت جوجل في طرح تحديث بصري جديد لتطبيق الهاتف وجهات الاتصال ضمن موجة تحديثات تعتمد على تصميم Material You.

وشمل التحديث تغييرات في ألوان واجهة المكالمة، عرض اسم وصورة المتصل بشكل أكثر وضوحا، إضافة إلى ميزة جديدة تعرف بـ “بطاقات الاتصال” Calling Cards، والتي تتيح للمستخدمين تعيين صور وأسماء مخصصة لجهات الاتصال تظهر على كامل الشاشة عند ورود المكالمات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحسينات التي تهدف جوجل من خلالها إلى تحسين تجربة المستخدم البصرية وتخصيصها بشكل أكبر، مما يجعل واجهة المكالمة أكثر جاذبية وسهولة في التفاعل.

مقارنة مع iOS:

في نظام آبل iOS، يتيح لك ملف جهة الاتصال Contact Poster، إنشاء بطاقة تعريفية خاصة بك تتضمن صورتك واسمك لتظهر على أجهزة الآخرين عند اتصالك بهم، دون أن يكون لهم صلاحية تعديلها.

أما في أندرويد، فالوضع مختلف لا يمكنك إنشاء بطاقة اتصال خاصة بك، بدلا من ذلك، تمنحك جوجل القدرة على تخصيص بطاقة اتصال لكل شخص في جهات الاتصال لديك أي الصورة والاسم الذي سيظهر على شاشتك عندما يتصل بك هذا الشخص.

ميزة “بطاقات الاتصال” Calling Cards

طريقة الاستخدام

إذا كنت تستخدم تطبيق جهات الاتصال من جوجل Google Contacts، ستلاحظ ظهور خيار جديد عند فتح بيانات أي جهة اتصال، مكتوب فيه: “جرب إضافة بطاقة اتصال”، من هنا، يمكنك:

- اختيار صورة موجودة مسبقا لهذا الشخص من معرض الصور.

- أو التقاط صورة جديدة باستخدام الكاميرا.

- وتخصيص نوع الخط ولونه لعرض اسم المتصل.

- عند استلامك مكالمة من هذا الشخص، ستظهر بطاقة الاتصال هذه بشكل كامل على شاشة هاتفك.

ميزة “بطاقات الاتصال” Calling Cards

تشابه مع ميزة قديمة لدى سامسونج

قد لا تبدو هذه الميزة جديدة كليا لمستخدمي هواتف سامسونج، حيث توفر الأخيرة ميزة مشابهة تعرف باسم “بطاقة الملف الشخصي”، والتي تتيح إعداد صورة ومعلومات مخصصة لكل جهة اتصال وهي متاحة بالفعل منذ فترة طويلة ضمن تطبيق جهات الاتصال على أجهزة سامسونج.

تضيف ميزة بطاقات الاتصال الجديدة من جوجل لمسة بصرية وشخصية إلى تجربة المكالمات على أندرويد، رغم أنها تختلف في فكرتها الأساسية عن ما تقدمه آبل، وهي تمثل خطوة جديدة نحو تخصيص تجربة المستخدم بشكل أعمق على النظام.