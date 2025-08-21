قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا
في لفتة استثنائية.. ولي العهد السعودي يقود السيارة برفقة الرئيس السيسي في نيوم| صور
القبض على 8 فتيات و6 أجانب في ممارسة الرذيلة بـ نادٍ صحى بالنزهة
الذكاء الاصطناعي يختار محمد صلاح أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
ترامب ينجو من غرامة بقيمة نصف مليار دولار | تفاصيل
حبس البلوجر نورهان حفظي بتهمة تعاطي مخدرات وكفالة 5 آلاف جنيه بالفيديوهات الخادشة
مصرع 6 عناصر .. القضاء على أخطر البؤر الإجرامية بأسوان
رئيس اللجنة الهندسية لاستاد الأهلي: الحفر لم يتوقف وما يتردد غير صحيح بالمرة
بطل العربية المشتعلة| وزير البترول يحضر حفل زفاف نجل ضحية محطة الوقود في الدقهلية
كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي في السعودية.. مباحثات استراتيجية حول غزة وأمن البحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شكل الأندرويد اتغير.. جوجل تفاجئ المستخدمين بتصميم جديد لشاشة الاتصال

تطبيق الهاتف
تطبيق الهاتف
شيماء عبد المنعم

بدأت شركة جوجل Google، رسميا في طرح ميزة بطاقات الاتصال Calling Cards القابلة للتخصيص لجميع مستخدمي أندرويد من تطبيقي الهاتف Google Phone وجهات الاتصال Google Contacts، وذلك بعد أن كشفت منصة Android Authority في شهر يوليو الماضي عن وجود مؤشرات لهذه الميزة أثناء تفكيك ملفات APK.

خلال الساعات الماضية، فوجئ عدد كبير من مستخدمي هواتف أندرويد بتغير شكل شاشة الاتصال بشكل ملحوظ، بعد أن بدأت جوجل في طرح تحديث بصري جديد لتطبيق الهاتف وجهات الاتصال ضمن موجة تحديثات تعتمد على تصميم Material You.

وشمل التحديث تغييرات في ألوان واجهة المكالمة، عرض اسم وصورة المتصل بشكل أكثر وضوحا، إضافة إلى ميزة جديدة تعرف بـ “بطاقات الاتصال” Calling Cards، والتي تتيح للمستخدمين تعيين صور وأسماء مخصصة لجهات الاتصال تظهر على كامل الشاشة عند ورود المكالمات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحسينات التي تهدف جوجل من خلالها إلى تحسين تجربة المستخدم البصرية وتخصيصها بشكل أكبر، مما يجعل واجهة المكالمة أكثر جاذبية وسهولة في التفاعل.

مقارنة مع iOS: 

في نظام آبل iOS، يتيح لك ملف جهة الاتصال Contact Poster، إنشاء بطاقة تعريفية خاصة بك تتضمن صورتك واسمك لتظهر على أجهزة الآخرين عند اتصالك بهم، دون أن يكون لهم صلاحية تعديلها.

أما في أندرويد، فالوضع مختلف لا يمكنك إنشاء بطاقة اتصال خاصة بك، بدلا من ذلك، تمنحك جوجل القدرة على تخصيص بطاقة اتصال لكل شخص في جهات الاتصال لديك أي الصورة والاسم الذي سيظهر على شاشتك عندما يتصل بك هذا الشخص.

ميزة “بطاقات الاتصال” Calling Cards

طريقة الاستخدام

إذا كنت تستخدم تطبيق جهات الاتصال من جوجل Google Contacts، ستلاحظ ظهور خيار جديد عند فتح بيانات أي جهة اتصال، مكتوب فيه: “جرب إضافة بطاقة اتصال”، من هنا، يمكنك:

- اختيار صورة موجودة مسبقا لهذا الشخص من معرض الصور.

- أو التقاط صورة جديدة باستخدام الكاميرا.

- وتخصيص نوع الخط ولونه لعرض اسم المتصل.

- عند استلامك مكالمة من هذا الشخص، ستظهر بطاقة الاتصال هذه بشكل كامل على شاشة هاتفك.

ميزة “بطاقات الاتصال” Calling Cards

تشابه مع ميزة قديمة لدى سامسونج

قد لا تبدو هذه الميزة جديدة كليا لمستخدمي هواتف سامسونج، حيث توفر الأخيرة ميزة مشابهة تعرف باسم “بطاقة الملف الشخصي”، والتي تتيح إعداد صورة ومعلومات مخصصة لكل جهة اتصال وهي متاحة بالفعل منذ فترة طويلة ضمن تطبيق جهات الاتصال على أجهزة سامسونج.

تضيف ميزة بطاقات الاتصال الجديدة من جوجل لمسة بصرية وشخصية إلى تجربة المكالمات على أندرويد، رغم أنها تختلف في فكرتها الأساسية عن ما تقدمه آبل، وهي تمثل خطوة جديدة نحو تخصيص تجربة المستخدم بشكل أعمق على النظام.

جوجل تغير شكل شاشة الاتصال على أندرويد بطاقات الاتصال تصميم شاشة الاتصال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

ترشيحاتنا

أعراض نقص فيتامين د

اكتشف أعراض نقص فيتامين د

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكمثرى؟

الحقن المجهري | أمل جديد لتحقيق حلم الإنجاب

الحقن المجهري | أمل جديد لتحقيق حلم الإنجاب

بالصور

كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟

محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء لأسر ضحايا حادث عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أعراض تلف الكلى قد تظهر في صورة آلام مختلفة بالجسم.. اعرف التفاصيل

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى

فيديو

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد