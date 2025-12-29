رئيس إسكان الشيوخ: تنمية سيناء ضرورة قومية وانتصار على الإرهاب

أكد الدكتور أحمد شعراوي ، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ أن التنمية فى سيناء ضرورة قومية و ملحة ولا يمكن التغافل عنها ،لاسيما وأنها تعد جزء أصيل من عملية التنمية بالطرق .

وقال شعراوي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم ،والمخصص لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب بشأن تطوير وتنفيذ الطرق :سيناء فى القلب وضحى لها الكثير ،ويجب أن تستمر الجهود لاستكمال عمليات التنمية ، مبينا أن احدي علامات الانتصار على الإرهاب الذى شهدته هذة المنطقة في فترة هو تنفيذ مشروعات التنمية .

فيما أكد النائب سلامة سالم الرقيعي مقدم الاقتراح برغبة بشأن إعادة تأهيل ورفع كفاءة وإنشاء بعض الطرق في نطاق مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء أن إنشاء الطرق داخل شبه جزيرة سيناء يخضع لثلاث جهات رئيسية لتنفيذ الطرق.وقال :الجهة ابأضعف في عملية التنفيذ هى المحافظة ،لاسيما وأن بعض الطرق تحتاج لميزانية لتنفيذها ، وهناك هيئة الطرق والكباري وتساهم هى أيضا في عمليات إنشاء الطرق.

وأوضح النائب سلامة الرقيعي إلي أن الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء هو المعنى بشكل أساسي في تنفيذ إنشاء الطرق .مبينا إلي أن الدولة كانت مستمرة في إنشاء الطرق رغم محاربتها للإرهاب ،وتم تنفيذ طرق ببعض الوحدات التابعة لبئر العبد.

وطالب النائب سلامة الرقيعي بالإنتهاء من تغطية احتياجات الطرق ورصف بعض الطرق في قرية السادات وقرية سلمانه وقرية النجاح .