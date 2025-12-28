مدير تعليم جنوب سيناء يشهد ختام الأنشطة بمدرسة في رأس سدر

شهد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، حفل ختام الأنشطة المدرسية الذي نظمته مدرسة الشهيد إسلام أحمد عبد المنعم كامل بإدارة رأس سدر التعليمية، وذلك على هامش جولته التفقدية لعدد من مدارس مدينة رأس سدر.

وكان في استقباله محمد علي عيد، مدير عام إدارة رأس سدر التعليمية، وسعيد فهيم شكري، مدير المدرسة، إلى جانب مروة رجائي وفوزية محمود، وكيلي المدرسة.

وتفقد مدير المديرية والضيوف معرض ختام الأنشطة، حيث استعرضت الطالبات المشاركات أعمالهن المعروضة في مختلف المجالات، التي عكست تنوع الأنشطة وثراء المواهب الطلابية.

وأشاد مدير المديرية بالمستوى المتميز للأعمال المعروضة، مؤكدًا أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم، وبناء الشخصية المتكاملة.

كما قدم تلاميذ المرحلة الابتدائية وطلاب المرحلة الإعدادية فقرات فنية واستعراضية متنوعة نالت إعجاب الحضور.

ورحب محمد علي عيد، مدير عام إدارة رأس سدر التعليمية، بمدير المديرية والحضور، ومن بينهم يوسف العراضي، رئيس مجلس أمناء الإدارة، مشيدًا بدور الأنشطة في دعم العملية التعليمية.