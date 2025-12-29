تعليم جنوب سيناء يتألق جمهوريًا بحصد مركزين متقدمين في مسابقة «نجوم المكتبة»

حقق تعليم جنوب سيناء مركزين متقدمين على مستوى الجمهورية في مسابقة «نجوم المكتبة»، التي أُقيمت منتصف ديسمبر الجاري بمبنى اتحاد طلاب المدارس بالعجوزة.

وأعلن عادل عتلم ، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، حصول الطالبة نهى محمود بسيوني، بمدرسة الزهور الثانوية بنات بمدينة طور سيناء، على المركز السابع على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية، كما حصل الطالب ياسين حسام الدين محمد، بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الإعدادية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، على المركز السابع على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية في المسابقة نفسها.

وقدم مدير المديرية التهاني لأسرة مدرستي الزهور الثانوية والشهيد إبراهيم الرفاعي، ولإدارة طور سيناء التعليمية، وتوجيه المكتبات، وأخصائيي المكتبات، والطلاب المشاركين في المسابقة، مؤكدًا أن المكتبة شريك فاعل للمعلم داخل المدرسة، وأن الأنشطة المكتبية تسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية، فضلًا عن دورها في دعم الأنشطة الثقافية والإعلامية، وغرس حب القراءة والانتماء للهوية الوطنية.

ومن جانبه، تقدم سامي الجندي، مدير إدارة الشؤون التنفيذية بالمديرية، بالتهاني وخالص الشكر والتقدير لمدير المديرية، تقديرًا لدعمه المتواصل للأنشطة التربوية والثقافية والفنية والرياضية، كما وجّه الشكر لموجهي وأخصائيي المكتبات والطلاب المتميزين.

وأوضحت لبنى نايل، موجه عام المكتبات، أن عدد المشاركين على مستوى المديرية بلغ 45 طالبًا وطالبة من مختلف المراحل التعليمية، جرى ترشيح طالبين من كل مرحلة، بإجمالي 6 طلاب، للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، التي أُقيمت باتحاد طلاب المدارس بالعجوزة منتصف ديسمبر الجاري، موجهة الشكر لقيادات تعليم جنوب سيناء ولموجهي وأخصائيي ، ومقدمة التهاني للطلاب لحصولهم على مراكز متقدمة.