قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل خروج حارس المنتخب السابق من العناية المركزة ومكالمة وزير الرياضة
حماس: ندعو ترامب إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق
تحذير عاجل للمواطنين بعد تغليظ عقوبة المخالفات المرورية.. تفاصيل
قسط على 20 سنة.. كيف تحصل على شقة أو أرض من الإسكان بالتمويل العقاري
مرموش أكبر من منتخب.. مفاجأة مثيرة في تشكيل مصر وأنجولا
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب غداً فى كأس عاصمة مصر
قبل لقاء الليلة.. مشوار منتخبي الفراعنة وأنجولا فى كأس أمم أفريقيا
وزير التموين: احتياطي استراتيجي آمن من القمح وتوفير الدقيق للمخابز دون عوائق
رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظات لمواجهة الأمطار والتعامل معها..تفاصيل
بعد تألقه مع المنتخب المصري.. هل يصبح محمد صلاح أحد أفضل هدافي الفراعنة في كأس الأمم؟
البترول: تفاهم بين مصر ولبنان لإمداد محطة دير عمار بالغاز الطبيعي| صور
مفيش مرتبات من 8 شهور .. أزمة تضرب قطاع ناشئي بيراميدز | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم جنوب سيناء يتألق جمهوريًا بحصد مركزين متقدمين في مسابقة «نجوم المكتبة»

تعليم جنوب سيناء
تعليم جنوب سيناء
ايمن محمد

حقق تعليم جنوب سيناء مركزين متقدمين على مستوى الجمهورية في مسابقة «نجوم المكتبة»، التي أُقيمت منتصف ديسمبر الجاري بمبنى اتحاد طلاب المدارس بالعجوزة.

وأعلن عادل عتلم ، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، حصول الطالبة نهى محمود بسيوني، بمدرسة الزهور الثانوية بنات بمدينة طور سيناء، على المركز السابع على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية، كما حصل الطالب ياسين حسام الدين محمد، بمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الإعدادية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، على المركز السابع على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية في المسابقة نفسها.

وقدم مدير المديرية التهاني لأسرة مدرستي الزهور الثانوية والشهيد إبراهيم الرفاعي، ولإدارة طور سيناء التعليمية، وتوجيه المكتبات، وأخصائيي المكتبات، والطلاب المشاركين في المسابقة، مؤكدًا أن المكتبة شريك فاعل للمعلم داخل المدرسة، وأن الأنشطة المكتبية تسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية، فضلًا عن دورها في دعم الأنشطة الثقافية والإعلامية، وغرس حب القراءة والانتماء للهوية الوطنية.

ومن جانبه، تقدم  سامي الجندي، مدير إدارة الشؤون التنفيذية بالمديرية، بالتهاني وخالص الشكر والتقدير لمدير المديرية، تقديرًا لدعمه المتواصل للأنشطة التربوية والثقافية والفنية والرياضية، كما وجّه الشكر لموجهي وأخصائيي المكتبات والطلاب المتميزين.

وأوضحت  لبنى نايل، موجه عام المكتبات، أن عدد المشاركين على مستوى المديرية بلغ 45 طالبًا وطالبة من مختلف المراحل التعليمية، جرى ترشيح طالبين من كل مرحلة، بإجمالي 6 طلاب، للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، التي أُقيمت باتحاد طلاب المدارس بالعجوزة منتصف ديسمبر الجاري، موجهة الشكر لقيادات تعليم جنوب سيناء ولموجهي وأخصائيي ، ومقدمة التهاني للطلاب لحصولهم على مراكز متقدمة.

جنوب سيناء مسابقة مكتبات الفائزين حصد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية 2025 حتى الآن.. موقف محمد صلاح

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار بمستهل اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

العراقيل الإسرائيلية تؤخر تفريغ المساعدات رغم التدفق المستمر من مصر.. تفاصيل

وزير الخارجية

وزير الخارجية: نتمسك بكل حقوق مصر المائية ولا تهاون فيها

الذهب والدولار

أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار .. تفاصيل حالة الطقس| فيديو

بالصور

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وفد من طب الزقازيق يزورون دار الأيتام وينظمون مبادرة للكشف على الأطفال | صور

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد