تاجر مخدرات.. جريمة غسل 50 مليون جنيه بقنا
هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع
3 آلاف نسخة.. القبض على مالك مطبعة بحوزته كتب بدون تصريح
لجان تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب تواصل عملها لليوم الثالث
صفقة مخـ درات ضخمة.. مصرع 4 عناصر خطرة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة ببني سويف
سورة الكهف.. اعرف موعد قراءتها يوم الجمعة وفضلها
المغرب يهزم كوريا الجنوبية ويتأهل إلى ربع مونديال الشباب
اتفاق غزة التاريخي| انسحاب إسرائيلي وهدنة شاملة برعاية مصرية.. شرم الشيخ تعيد صوت السلام
موعد مباراة الأهلي أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟
منح الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو جائزة نوبل للسلام لعام 2025
التعليم العالي: إدراج 36 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي لعام 2026
فضيحة تجسس جديدة.. اختراق واتساب رجل أعمال شهير ببرمجية باراجون

شيماء عبد المنعم

استهدف برنامج التجسس "باراجون" رجل الأعمال الإيطالي الشهير فرانشيسكو غايتانو كالتاجيروني، وفقا لتقارير صحفية محلية.

وذكرت كل من الموقع الإيطالي للتحقيقات عبر الإنترنت IrpiMedia وصحيفة La Stampa، أن كالتاجيروني كان من بين حوالي 90 شخصا تلقوا إشعارا عبر واتساب في يناير الماضي، يُبلغهم بأنهم قد تم استهدافهم ببرنامج تجسس من صنع شركة "باراجون سوليوشنز".

لم تتضح بعد الأسباب التي قد تكون وراء استهداف كالتاجيروني، كما لم يرد المتحدث باسم شركته القابضة Caltagirone SpA على طلب للتعليق.

تعتبر Caltagirone SpA، الشركة التي تحمل اسم كالتاجيروني، واحدة من الشركات القابضة الكبرى في إيطاليا، حيث تمتلك العديد من الشركات في قطاعات متعددة، بما في ذلك البناء والعقارات والتمويل والنشر، حيث تملك صحيفة Il Messaggero الإيطالية الشهيرة.

ويعد كالتاجيروني أول رجل أعمال يضاف إلى قائمة ضحايا برنامج التجسس "باراجون" في إيطاليا، حيث شملت الضحايا الآخرين صحفيين مثل فرانشيسكو كانسيلا وتشيرو بيليجرينو من موقع الأخبار الإلكتروني Fanpage، بالإضافة إلى نشطاء الهجرة مثل لوكا كازاريني وجوزيبي كاتشيا من منظمة Mediterranea Saving Humans الإيطالية غير الحكومية التي تهتم بإنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

ويوسع استهداف كالتاجيروني فضيحة برنامج التجسس "باراجون" في إيطاليا لتشمل رجال الأعمال، إضافة إلى الصحفيين والنشطاء. 

عقب التقارير التي تحدثت عن استهداف صحفيي Fanpage، قامت شركة "باراجون" بقطع علاقتها مع الحكومة الإيطالية التي كانت من عملائها.

تأسست شركة باراجون في إسرائيل، وهي معروفة بمطالبتها بأنها مصنعة "أخلاقية" لبرامج التجسس، وفي ديسمبر 2024، تم الاستحواذ عليها من قبل شركة AE Industrial الأمريكية الكبرى في مجال الأسهم الخاصة، حيث أفيد بأن الصفقة تضمنت دمجا مع شركة REDLattice المتخصصة في الأمن السيبراني.

وفي سبتمبر، عندما تواصلت TechCrunch مع "باراجون" للتعليق على عقد الشركة مع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، تمت إحالة الأسئلة إلى نائبة رئيس التسويق في REDLattice جينيفر إيراس، ما يشير إلى أن عملية الاندماج قد تكون قد اكتملت.

باراجون برنامج التجسس اختراق واتساب

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

سكان غزة

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

حسام عبد المجيد

موقف الأهلي من التفاوض مع حسام عبد المجيد

احمد عبد القادر

130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي

ياس سوروب

وليد صلاح الدين يكشف كواليس اختيار ياس سوروب لقيادة الأهلي

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

حملات تموينية

تحرير 224 محضرا تموينيا وضبط 6 طن أعلاف مجهولة المصدر في المنوفية

دواجن ارشيفيه

أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد اليوم الجمعة

خضروات ..ارشيفيه

أسعار السلع الغذائية والخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد اليوم

جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي

لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

