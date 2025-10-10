فضيحة تجسس جديدة.. اختراق واتساب رجل أعمال شهير ببرمجية باراجون

استهدف برنامج التجسس "باراجون" رجل الأعمال الإيطالي الشهير فرانشيسكو غايتانو كالتاجيروني، وفقا لتقارير صحفية محلية.

وذكرت كل من الموقع الإيطالي للتحقيقات عبر الإنترنت IrpiMedia وصحيفة La Stampa، أن كالتاجيروني كان من بين حوالي 90 شخصا تلقوا إشعارا عبر واتساب في يناير الماضي، يُبلغهم بأنهم قد تم استهدافهم ببرنامج تجسس من صنع شركة "باراجون سوليوشنز".

لم تتضح بعد الأسباب التي قد تكون وراء استهداف كالتاجيروني، كما لم يرد المتحدث باسم شركته القابضة Caltagirone SpA على طلب للتعليق.

تعتبر Caltagirone SpA، الشركة التي تحمل اسم كالتاجيروني، واحدة من الشركات القابضة الكبرى في إيطاليا، حيث تمتلك العديد من الشركات في قطاعات متعددة، بما في ذلك البناء والعقارات والتمويل والنشر، حيث تملك صحيفة Il Messaggero الإيطالية الشهيرة.

ويعد كالتاجيروني أول رجل أعمال يضاف إلى قائمة ضحايا برنامج التجسس "باراجون" في إيطاليا، حيث شملت الضحايا الآخرين صحفيين مثل فرانشيسكو كانسيلا وتشيرو بيليجرينو من موقع الأخبار الإلكتروني Fanpage، بالإضافة إلى نشطاء الهجرة مثل لوكا كازاريني وجوزيبي كاتشيا من منظمة Mediterranea Saving Humans الإيطالية غير الحكومية التي تهتم بإنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

ويوسع استهداف كالتاجيروني فضيحة برنامج التجسس "باراجون" في إيطاليا لتشمل رجال الأعمال، إضافة إلى الصحفيين والنشطاء.

عقب التقارير التي تحدثت عن استهداف صحفيي Fanpage، قامت شركة "باراجون" بقطع علاقتها مع الحكومة الإيطالية التي كانت من عملائها.

تأسست شركة باراجون في إسرائيل، وهي معروفة بمطالبتها بأنها مصنعة "أخلاقية" لبرامج التجسس، وفي ديسمبر 2024، تم الاستحواذ عليها من قبل شركة AE Industrial الأمريكية الكبرى في مجال الأسهم الخاصة، حيث أفيد بأن الصفقة تضمنت دمجا مع شركة REDLattice المتخصصة في الأمن السيبراني.

وفي سبتمبر، عندما تواصلت TechCrunch مع "باراجون" للتعليق على عقد الشركة مع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، تمت إحالة الأسئلة إلى نائبة رئيس التسويق في REDLattice جينيفر إيراس، ما يشير إلى أن عملية الاندماج قد تكون قد اكتملت.